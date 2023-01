Condenan priistas cualquier tipo de violencia contra la mujer en Durango

"En nuestro partido el Revolucionario Institucional (PRI) no vamos a permitir que ningún de nuestros militantes quieran aprovecharse de su cargo para lastimar a las mujeres", así lo señaló la legisladora Sughey Torres, al referirse al caso del presidente municipal de San Juan del Rio, Hugo Gándara, quien presuntamente agredió físicamente a su pareja de 18 años de edad.

La legisladora de la Sexagésima Novena Legislatura del Congreso de Durango y presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) de Durango, reprobó toda acción de violencia ejercida por cualquier militante o persona, sobre todo cuando un funcionario público valiéndose de su cargo para atentar contra la mujer.

Dejó bien claro su postura, al manifestar que en el PRI siempre se ha repudiado la violencia de cualquier tipo, "siempre hemos ejercido acciones para mantener a la mujer libre de violencia, además nos capacitamos todos los días a través de cursos y diplomados siempre con el objetivo de empoderar a la mujer y hacerle ver que existen oportunidades para todas ellas", dijo.

La legisladora indicó que es muy lamentable que se haya presentado un acto de violencia en donde un funcionario público presuntamente agredió a una mujer. "Yo estoy desilusionada por la violencia que continua entre la sociedad”.

Puntualizó que ella como legisladora y presidenta del ONMPRI no va a dejar de levantar la voz a quien atente contra la vida e integridad de las mujeres, quien sea, no importa si es funcionario o no, "no importa del partido político que sea siempre pugnaremos porque se aplique la ley contra quien atente contra las mujeres".

Sughey Torres destacó que ya existe una denuncia por parte de la joven agredida ante la autoridad y será quien le dé continuidad para que se presente un juicio en el que se pueda determinar si el presunto es el agresor y así se le aplique la ley.

El PRI tiene sus lineamientos en sus estatutos, sin embargo, independientemente a ello, la presidenta del ONMPRI estará al pendiente de cómo se desarrolle el caso ante las autoridades correspondientes para que el PRI pueda tener una postura fija, "y entendamos que no vamos a permitir que nadie violente a la mujer. Si es necesario que sea expulsado del PRI así se realizará, todo apegado a los estatutos, sin embargo, dependerá de la propia dirigencia estatal", concluyó.