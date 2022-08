Denuncian "novatadas" extremas hacia estudiantes de la Normal Rural de Aguilera

La Secretaría de Educación debe otorgar alternativas de estudio para el joven que denunció violación a sus derechos humanos en la semana de inducción en la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, denunció el alcalde electo por Guadalupe Victoria, Durango, David Ramos Zepeda.

El exdiputado estatal, lamentó lo sucedido y señaló que no es una práctica desconocida para las autoridades educativas, a la vez llamó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a realizar las verificaciones por la noche, hora que se aprovecha para realizar prácticas en contra de la dignidad de los nuevos estudiantes como lo es hacerlos bailar semidesnudos o realizar tareas extremas, esto sin haber ingerido alimentos por días.

“El joven que denunció es originario de Guadalupe Victoria, él logra comunicarse con su mamá, ya que no contaba con su teléfono celular, lo cual es una violación incomunicarlos y mintió para que le permitieran salir de la institución, diciendo que su abuelo tenía cáncer, la mamá lo encontró con deshidratación y baja de glucosa, lo llevó a un hospital para que lo estabilizaran”, narró el entrevistado.

Ramos Zepeda fue claro en decir que la recomendación emitida hace años cuando se suscitó la muerte de Ronaldo Mujica Morales, un estudiante de Aguilera en la llamada novatada, no está funcionado, “solo revictimizan al joven, no le creen y ponen en duda lo que dice”, subrayó.

De acuerdo con lo narrado por el estudiante oriundo de Guadalupe Victoria, durante dos días solo una vez tuvo acceso a alimento, los obligan a practicar servicio, en la madrugada los levantan jóvenes de grados superiores y los desnudan para hacerlos bailar, “la semana de inducción no es un requisito”, puntualizó.

Asimismo enfatizó que el joven no puede regresar a la Normal de Aguilera por su seguridad y no han ofrecido por parte de la Secretaría de Educación otra alternativa de estudio a pesar que el estudiante tiene la capacidad académica para ingresar a cualquier institución pública, “por ley el estado es el responsable de garantizar la seguridad, urge que hagan valer la ley”, subrayó.













Se suman alumnos que denuncian acoso y malos tratos

Este es solo uno de los casos que se suma a otros en los que de acuerdo con el testimonio de un padre de familia quien llamó a las oficinas de El Sol de Durango, para advertir que su hijo, viajó desde Gómez Palacio con el propósito de ingresar a dicha institución educativa a fin de concluir una carrera profesional en el área de la educación.

No obstante este padre, quien optó por el anonimato por miedo a represalias hacia su hijo, narró como el fin de semana pasado este se presentó en las instalaciones con el fin de iniciar con su curso de inducción, “se les pidió una lista de víveres que debían llevar y cosas personales, pero al momento de entrar ya no tuvimos comunicación con él, hasta el lunes que me marca llorando diciendo que les firmó la renuncia al lugar”.

Con él otros seis jóvenes aproximadamente salieron de la institución por los mismos motivos, pues argumentan que los malos tratos se iniciaron desde el hecho de que les quitan todas sus pertenencias personales, y los ponen a realizar actividades de mantenimiento en pleno sol y utilizando todo el tiempo ofensas y palabras altisonantes.

Según el testimonio de su hijo, luego de realizar una actividad física extrema por la noche, son enviados a dormir en el piso mientras los alumnos consumen bebidas alcohólicas e incluso drogas, “los mismos compañeros les decían, háganles caso porque ya están borrachos y no sabemos qué pueda pasas”, señaló.

Este joven en particular fue enviado a dormir a una tarima, acostándolo a la fuerza y sobre de él otro alumno con sobrepeso, por lo que en un momento comenzó a sentirse asfixiado.









Niega directora existencia de malos tratos

Por su parte, la directora del plantel ubicado en el municipio de Canatlán, Alma Guadalupe Salazar Castañeda, negó la presencia de malos tratos hacia los alumnos de nuevo ingreso, aseguró que en la semana de inducción o curso propedéutico se realizan diversas actividades académicas, deportivas y culturales.

Sin embargo al ser una Escuela Normal Rural, tiene una estructura política, misma de la que se hacen cargo los jóvenes que integran la Organización Estudiantil.

Explicó que los jóvenes apoyan en trabajos de limpieza y mantenimiento no solo del plantel educativo, sino de otras zonas del propio municipio, lo que sirve para retribuir a la sociedad y forjar el carácter de estos.

Al cuestionarla sobre el caso específico que denunció el exdiputado, David Ramos, aseguró que es falso que se deje sin alimento a los alumnos y aspirantes, incluso se cuenta con un área de cocina que los dota de alimentos preparados de manera permanente, asimismo señaló que el joven en cuestión utilizó una mentira para abandonar la institución.

Explicó que hasta el momento los jóvenes que vienen de nuevo ingreso tienen el estatus de aspirantes, en este sentido, ingresaron 110 alumnos, de los cuales 11 pertenecen a la zona indígena, no obstante del total de ingresos al menos seis se dieron de baja por diversas circunstancias, entre ellas que prefieren estudiar alguna otra carrera. A todos ellos se les da un acompañamiento psicológico.

Reconoció que al ingreso se les retiran los celulares debido a que ninguno de ellos cuenta con un lugar específico para guardar sus objetos personales de valor, sin embargo este les es entregado cuando desean hacer una llamada.









Mientras que a los padres de familia dijo “tengan la seguridad de que soy sus ojos y estoy pendiente, también soy madre, por ello se les invitó a constatar las condiciones en las que se encuentran sus hijos".