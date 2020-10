Durango registra 29 nuevos casos de Covid-19 en las últimas 24 horas

En Durango el número de casos sospechosos a Covid-19 continúa en franco aumento llegando a mil 943 actualmente, mientras que los positivos en las últimas 24 horas fueron 29 y dos defunciones en la capital.

Así lo informó el vocero de la Secretaría de Salud, Fernando Ríos, al explicar que de los nuevos casos 26 se registraron en el municipio de Durango y tres en Lerdo. Corresponden a 18 mujeres contagiadas y 11 hombres, en tanto que un hombre y una mujer fueron las últimas víctimas fatales de esta pandemia.

Al reconocer que los pacientes sospechosos continúan a la alza, explicó el funcionario que existen en la actualidad mil 943, pero en positivos suman ya 11 mil 57 en los casi ocho últimos meses con 752 muertos en todo el estado de Durango.

Sigue por mucho la capital del Estado epicentro de contagios y acumuló ya 5 mil 741 con 304 decesos, seguido de Gómez Palacio con 3 mil 158 positivos por 276 muertes, Lerdo ,853 casos y 46 fallecidos, en el caso de Pueblo Nuevo han repuntando las cifras llegando a 244 y 7 muertos, mientras que misma cantidad de fallecidos en Nuevo Ideal pero con 106 casos.

La cifra de activos en los últimos 14 días asciende a mil 382 concentrados la mayoría en Durango con más de mil, Gómez Palacio y Lerdo.

De nueva cuenta se hace el llamado a la población para que no salgan de casa si no es a alguna acy esencial como comprar víveres, medicamentos o al trabajo. Debe evitarse en este momento la vida social, no acudir a reuniones o lugares muy concurridos.

Asimismo, reiteró sobre el uso adecuado del cubrebocas, aplicación de gel y lavado de manos, así como mantener una sana distancia como medidas primordiales para lograr que la cantidad de contagios se pueda detener.