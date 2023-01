Sector salud de los más afectados por la corrupción en la pasada administración

El sector salud es de los más afectados por actos de corrupción cometidos en la pasada administración estatal de Durango, especialmente porque la falta de insumos afectó en la atención a pacientes, reconoció María del Refugio Torres, respecto a la reciente detención de cuatro personas involucradas en supuestas compras simuladas en Secretaría de Salud estatal.

La presidenta del Colegio de Enfermeras Duranguenses entrevistada al respecto de las acciones ejercidas por la Fiscalía Anticorrupción contra dos exservidoras públicas y dos proveedores de la SSD, reconoció que sus acciones si se vieron reflejadas en una falta de materiales e insumos que cotidianamente usa personal de enfermería.

Al calificar como buenas este tipo de acciones tendientes a terminar con la impunidad, reiteró que el sector salud es de los más afectados por una mala administración dado que la falta de recursos materiales inmediatamente se ve reflejada en menor atención a los pacientes que lo necesitan.

"Una enfermera o enfermero tienen que andar batallando para que se les proporcione el material adecuado que permita realizar su trabajo, lo cual muchas veces retrasa en la atención de los enfermos que demandan con prontitud este tipo de recursos", insistió.

Debido a la corrupción se ven afectados tanto áreas de enfermería, médicos y pacientes ya que son el trinomio en la atención médica, por lo cual es necesario este tipo de malos manejos se vayan acabando, y añadió, que es necesario aclaradas muchas otras situaciones relacionadas a la falta de transparencia en este sector público.

La forma en que actuaron las funcionarias de la Secretaria de Salud en la anterior administración, lastimó en mucho no solamente a quienes ahí laboran, sino a la sociedad en general, destacando que no se afectó al sector en particular, sino que fue un robo a la nación.