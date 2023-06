Durango será estandarte de apoyo para Ebrard: Marisol Carrillo

"Marcelo Ebard representa la igualdad y alianzas, ahora para el estado con un tema muy fuerte como la violencia de género que aqueja al estado, entonces hizo programas progresistas a favor de las mujeres, niños y de los adolescentes, además de ser el primero en buscar las vacunas en Latinoamérica y puso a México en la óptica del mundo", así lo destacó la diputada Marisol Carrillo, junto otros simpatizantes.

Expresó “por qué Marcelo sí, porque no solamente va a dar continuidad a los programas sociales, sino que los va a robustecer y hacer una ampliación de los mismos”, buscando mejorar la salud, y los temas de seguridad y educación, porque es un hombre capaz, respetuoso, preparado, diplomático, porque no habla mal de absolutamente de nadie, y no ha sido un opositor sin raciocinio.

La diputada también destacó que Marcelo es el único que puede hacer el llamado a la unidad dentro del partido, porque ha buscado siempre la concordia que es tan necesaria, pero además sembrara la unidad en el país, y para quienes más lo necesitan, los pobres, y sin duda se dará la continuidad a lo que ha realizado hasta el momento el presidente.

“Los favoritos son los ciudadanos, no las corcholatas, no los candidatos”, y como lo dice nuestro presidente los ciudadanos son sabios, y Marcelo tiene una ventaja porque ha dado resultados comprobables y vistos por la nación, por eso elegirlo la transformación será mayor. Indicó que son muchas razonas por las que él debe ser el candidato adecuado, por estar a favor de todos los grupos y clases sociales.

Por su parte Eliseo Medina Elizondo, presidente de la asociación Juárez Siglo XXI, destacó que el 2024, México vivirá un evento histórico, que es la elección de un nuevo presidente de la República, en el que todos los mexicanos deben participar e involucrar, para elegir a la mejor persona y estadista para sacar adelante al país.

Requerimos a una persona que sea querido y aparecida, que represente a los mexicanos, que sea respetado en el extranjero y que demuestre que sea un verdadero estadista, que se puedan demostrar con hechos, y que continuidad a la cuarta transformación.

Indicó que después de un análisis minucioso, han determinado que en la persona del canciller Marcelo Ebrard, han visto la esperanza para llevar al país en mejores planes, que además está bien relacionado con diferentes sectores, por eso espera que en la encuesta que se realizará Marcelo será la respuesta.

Israel Solano, enlace de la Avanzada Nacional, recordó “Marcelo es un hombre comprometido con los valores y principios de Morena”, un hombre comprometido que siempre ha sido de izquierda, que puede dar la continuidad del trabajo del presidente, un hombre querido por la gente y que puede seguir con los programas sociales.