Para mejorar los mecanismos de rendición de cuentas, procesos de responsabilidades administrativas y las denuncias por delitos de corrupción, se realizó el Encuentro de Contralorías para el Fortalecimiento de las Competencias Institucionales Región Laguna, convocado por los Órganos Estatales de Control de los estados de Durango y Coahuila.

Encabezaron los trabajos Tania Julieta Hernández Maldonado, secretaria de Contraloría del Estado de Durango (SECOED) y coordinadora de la Región Noreste de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación (CPCEF) Elma Marisol Martínez González, secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Coahuila (SEFIRC).

“Estamos capacitando a los presidentes, a los órganos internos de control, para saber cómo responder ante una posible situación, le apostamos a la prevención, a que no nos suceda, no ser omisos ante una observación, siempre nos lo ha encargado el gobernador Esteban Villegas, vamos a ser preventivos, no permitamos llegar a las últimas instancias”, manifestó la Contralora de Durango.

Durango y Coahuila fortalecen la lucha contra la corrupción en Encuentro de Contralorías / Foto: Cortesía | Gobierno del estado

Por su parte, la Secretaria de Fiscalización de Coahuila dijo: “a través de la CPCE-F tenemos a nuestro cargo la capacitación, queremos seguir dándole herramientas a los contralores, abogados, contadores y tesoreros para fortalecer su trabajo”, además, resaltó la colaboración entre Durango y Coahuila para realizar ejercicios como este.

Juan Luis Hernández Avendaño, rector de la Universidad Iberoamericana Torreón y anfitrión del evento, aseveró que el dinero público es sagrado y destacó el trabajo de las contralorías: “qué fundamental que tengamos un diseño institucional encargado de cuidarlo, de darle seguimiento, de rendir cuentas”.

“Estos encuentros nos permiten intercambiar puntos de vista, transmitir los procesos de fiscalización y disposiciones de ley a los alcaldes que son quienes ejercen el recurso, que sepan en qué consisten los procesos y los cuidados que deben de tener; celebramos que el evento haya sido conjunto que permite tener un impacto en ambas entidades, vimos el interés de los asistentes en conocer de estos temas”, expresó Víctor Manuel Andrade Martínez, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASF.

Noel Díaz Rodríguez, fiscal especializado en Combate a la Corrupción del Estado de Durango, refirió que los contralores son el primer filtro para prever conductas que puedan considerarse delictivas, “son extraordinarios todos los ejercicios que hemos hecho con las contralorías, son un área fundamental en el cuidado de los recursos públicos”.





También subrayó: “hemos trabajado de manera vinculante con la Contraloría de Durango con resultados satisfactorios para la sociedad, esta coordinación se ha reflejado a nivel nacional con aportaciones de lo que hacemos”.

“Vi la asistencia de alcaldes y de las contralorías tanto de Durango como de Coahuila, la plática fue fructífera, les dimos herramientas para presentar sus informes de presunta responsabilidad administrativa y sus procesos sean sin tropiezos”, dijo Sandra Luz Rodríguez Wong, magistrada de la Sala Especializada en Materia de Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Coahuila.