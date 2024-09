Autoridades del Gobierno del Estado de Durango y Sinaloa, se reunirán con el Ejército Mexicano en el puerto de Mazatlán, para determinar la estrategia de seguridad que se seguirá en torno a las vías de acceso como la Supercarretera y la libre Durango Mazatlán, que en días recientes han sido bloqueadas por miembros del crimen organizado.

Te recomendamos: Recorren personal médico de la SSD en Tayoltita para prevenir acciones de inseguridad

“Es donde más nos preocupa, porque la sierra está muy lejos, el tema es la carretera”, comentó el mandatario estatal, quien llevará una propuesta para equipar a los equipos de Sinaloa y Durango, que atienda la situación de manera oportuna con personal de cada uno de los estados, cuando se presente un incidente de este tipo.

Durango y Sinaloa se reunirán para delinear estrategia de seguridad en la Súper./ Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

De ahí que el Gobierno del Estado refuerza el área de San Dimas y Tamazula, municipios que por su cercanía con Sinaloa podrían están en riesgo de intervención de grupos delictivos, ante el conflicto armado que se presenta en aquella entidad, y es que de acuerdo con Villegas Villarreal, el sábado pasado hubo tensión en la zona, pero se regresó a la normalidad.





➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp





Respecto a los municipios que no celebraron las fiestas patrias por precaución, aseguró que en su momento, los alcaldes no vieron condiciones de seguridad para desarrollar los festejos y por ello se tomó la decisión de no realizarla, aunque finalmente la situación estuvo tranquila “pudieron haber llevado el grito de independencia sin ningún problema, pero al final son ellos quienes están allá”, dijo.

Por ahora, explicó que los enfrentamientos que se han dado, se han presentado en zonas alejadas de la frontera con Durango, sin embargo se mantienen alertas por cualquier eventualidad.

Foto: Norma Rivera | El Sol de San Luis

En este sentido, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Oscar Galván Villarreal, informó que fue necesario alertar a la población sobre el cierre de la Supercarretera Durango – Mazatlán, a la altura de la caseta de Mesillas, y posteriormente Caminos y Puentes Federales (Capufe), decidió cerrar también la caseta de Llano Grande, del lado de Durango, para evitar una conglomeración de vehículos.

Pese a que se tiene vigilancia en todo el trayecto, pidió a la población no viajar hacia Sinaloa, sobre todo después de los límites de Durango, “la presencia que tenemos nosotros con Guardia Nacional y con la Secretaría de la Defensa Nacional y demás corporaciones, nos permite transitar libremente por el estado, pero no podemos garantizar que exista seguridad más allá de los límites”, dijo.

Imagen ilustrativa /Durango y Sinaloa se reunirán para delinear estrategia de seguridad en la Súper./ Foto: archivo | José Vázquez / El Sol de La Laguna

Informó que el pasado 15 de septiembre, hubo tranquilidad en los festejos patrios, no solo de la capital, sino de otros municipios donde decidieron celebrar la fecha.

Descartó la presencia de elementos del crimen organizado en comunidades como Mexiquillo, en la zona turística de Durango, pues se ha mantenido los recorridos en todo el estado, sin que se identifique una situación de este tipo ni en Pueblo Nuevo, Tamazula o San Dimas.

Local Solo San Dimas suspendió las fiestas patrias por cuestiones de seguridad

“Los ciudadanos comienzan a tomar sus actividades de manera normal”, dijo Galván Villarreal, al reconocer que el peligro siempre está latente, de ahí la necesidad de trabajar bajo la base de operaciones interinstitucionales que ha mantenido blindado el estado.