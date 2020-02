Durangueñas se sumarán a paro

En una entidad que hasta el 2015 sumaba en su población 894 mil 372 mujeres, de las cuales 690 mil 776 son económicamente activas, el próximo 9 de marzo se avizora que una gran parte de sume al paro nacional “Un Día sin Nosotras”.

En el sistema educativo de Durango laboran, tan sólo en el nivel básico, un total de 23 mil 436 mujeres en diversos puestos, como directivas (mil 326); maestras frente a grupo (13 mil 610); administrativas (5 mil 49); otro personal (3 mil 451); a ellas se suman tres mil 552 que laboran en media superior y 671 supervisoras.

Fue a través de la cuenta oficial del gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, quien ofreció su respaldo a las trabajadoras que deseen sumarse al paro nacional, y es que solo en nivel centralizado del estado diariamente acuden a laborar 3 mil 596 mujeres.

“Refrendo mi compromiso con las causas de la mujeres… cuentan con mi respaldo absoluto si desean unirse a la iniciativa”, señaló en su cuenta de Twiter, de igual forma se dio a conocer que no habrá sanciones administrativas, ni descuentos para quienes se manifiesten.

De la misma forma el Poder Judicial mediante el magistrado Esteban Calderón Rosas, dio a conocer que se integra al paro bajo la premisa “el nueve ninguna se mueve”, en dicho recinto trabajan 722 mujeres, de un total de mil 165, lo que representa más del 50% de la plantilla laboral. En su mayoría se trata de personal de apoyo administrativo con un total de 426 trabajadoras.

Mientras que el Ayuntamiento de la capital no se quedó atrás, por tanto el alcalde capitalino, Jorge Salum del Palacio, dio a conocer que el próximo 9 de marzo, las mujeres que decidan no asistir a trabajar, no existirá ninguna repercusión. Actualmente mil 956 trabajadoras son las que se encuentran registradas en las diversas oficinas, departamentos y dependencias que lo conforman.

La Máxima Casa de Estudios en el estado, cuenta con al menos dos mil 42 mujeres, por tanto el rector, Rubén Solís, hizo un llamado para sensibilizar a los universitarios y a la sociedad en general en el tema de violencia de género, “ante la situación nacional de violencia ejercida contra las mujeres, la UJED alza la voz junto a las mexicanas y nos sumamos al movimiento #UnDíaSinNosotras el próximo 9 de marzo”; por ello, todas las mujeres que laboran y estudian en la UJED si deciden unirse al paro nacional, no repercutirá en sus asistencias o en su sueldo.

Poco a poco dependencias públicas y privadas se unen a un movimiento que tiene como objetivo visibilizar el papel que juega la mujer en la sociedad y la urgencia por eliminar la violencia que se vive en Durango y el país.