Duranguense busca a su hija; viajó 23 horas y duerme en calles de Tijuana

Dentro de poco se cumplirán cinco meses de la desaparición de Jazmín Guadalupe Campos Guerrero en Durango, luego que se le vio por última vez en el fraccionamiento Puertas de San Ignacio el pasado 12 de enero del presente año.

Se trata de una joven de apenas 24 años de edad, de hecho su último cumpleaños –el 22 de abril- lo pasó ya fuera de casa. Su padre Armando Amaya Amaya no se ha rendido y sigue en la búsqueda, con la cual este fin de semana se volvió nota nacional.

Logró que medios de impacto en todo el país pusieran sus micrófonos ante él para contar la historia y pedir ayuda para que Jazmín Guadalupe vuelva a casa; y en medio de un panorama complicado, asegura tener fe que dará con su hija, pero, le será más fácil si recibe ayuda.

Viajó en días pasados a Tijuana en busca de la joven, luego que a través de Facebook le dijeron haber visto a su hija en situación de calle en dicha ciudad fronteriza.

“Me vine a Tijuana, a la mera frontera, porque ahí por el ‘Face’ nos mandaron unos mensajes y una foto que mi hija se encontraba aquí, en situación de calle por el Mercado Mora, y por El Mirador y la Universidad Iberoamericana, y que bajaba para la playa. Yo me vine así porque no tenía dinero, me vine de pronto para buscar a mi hija y poderla regresar a casa”, fueron sus palabras en entrevista para medios de Tijuana, la cual circula en las redes sociales.

Su padre Armando Amaya Amaya no se ha rendido y sigue en la búsqueda, con la cual este fin de semana se volvió nota nacional / Foto: Cortesía

Abundó en que Jazmín Guadalupe desapareció luego de subirse a un taxi de Durango, “y jamás la vuelto a ver, no tengo razón, es más ni del taxi”.

“Mi hija desapareció en Durango, estaba en una fiesta en un fraccionamiento Puente San Ignacio y tomó un taxi para ir a nuestra casa, el taxi se dio vuelta en la carretera vieja cerca de Guadalupe Victoria y fue ahí cuando desapareció”, declaró para El Sol de Tijuana.

Refirió haber viajado incluso sin dinero, cabe hacer mención que de Durango a dicha ciudad en la frontera, el Google Maps marca una distancia de casi 23 horas, la cual habría recorrido con la esperanza de dar con Jazmín. En busca de ella, pasa las noches afuera de un Oxxo cercano a la Central Camionera.