Duranguense en Italia pide a México ser responsable

Isabel Martínez Rodríguez, es una duranguense que radica en Italia hace ocho años. Desde Pisa, un pequeño pueblo ubicado muy cerca de Florencia, al norte del país, asegura que la situación que se vive actualmente es realmente preocupante, “el sistema de salud italiano está de rodillas ante la emergencia”, advierte desde el otro lado de la línea.

Y es que asegura que al inicio de la emergencia, cuando Italia tenía apenas los primeros contagios, la población no tomó en serio las indicaciones de quedarse en casa y no salir, mas que para lo estrictamente necesario, hechas por el gobierno, “al contrario, se lo tomaron como vacaciones”, comentó en un tono de indignación y a la vez preocupación por lo que está sucediendo no solo en aquel país, sino en su propio México.

“Ahora tenemos que cargar con una hoja donde justifique nuestra salida, de lo contrario nos multan y si no respetamos las reglas, puede haber hasta una denuncia penal”, esta es quizás una medida desesperada del gobierno italiano para tratar de contener los contagios que hasta el viernes 20 de marzo la cifra de muertos alcanzaba los cuatro mil 32 ciudadanos, con este número superan a China, país en el que se registraron los primeros casos a finales de 2019.

De ahí su preocupación ante las escasas acciones que ha implementado el gobierno mexicano para frenar los vuelos que llegan a México procedentes de Europa, “el único país que sigue tomando esto a la ligera es México y yo estoy muy preocupada, porque eso es lo mismo que pasó aquí, la gente no lo tomaba en serio y eso provocó que los contagios se incrementaran”.

Desde hace casi una semana Italia se encuentra en cuarentena obligatoria, a fin de atenuar la epidemia de contagios y muertes. Isabel cuenta que llega a salir de su pequeña casa una vez a la semana, cuando mucho y solo para comprar alimentos, de lo contrario no pueden hacerlo “créanme que es una situación muy delicada y si no lo tratan a tiempo se les va a salir de control y México no está preparado para algo así”, dice.

Por ello hace un especial llamado al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, a tomar las medidas que sean necesarias entre la población duranguense para evitar que el virus del Covid-19 se expanda, como ya sucedió en otros países, incluido España, donde al igual que en Italia no se siguieron las recomendaciones debidas y actualmente los sistemas de salud están desbordados.

“Ya no hay ni insumos para atender a los enfermos, muchos médicos también están contagiados”, dice preocupada por las medidas que no se aplican en su ciudad natal. Asegura que incluso los bares y restaurantes seguían trabajando, y las restricciones de horarios no fueron suficientes para inhibir la afluencia de personas, de ahí que ahora solo farmacias y supermercados está permitido abrir.

Reprochó la falta de acción al no suspender el concierto del Vive Latino, el cual reunió a 115 mil 331 personas, “me preocupa la situación en Italia porque aquí vivo, pero me preocupa más México y no sé de qué manera puedo hacer algo para que las autoridades mexicanas entiendan que la situación es grave”, advirtió.

Por ello decidió contar su historia y a través de El Sol de Durango, enviar una carta al gobernador del estado, José Rosas Aispuro Torres, donde le pide actuar con prontitud ante el escenario que se espera en los próximos días en México, como ya sucedió en Italia, donde tan solo el 20 de marzo murieron 627 personas.

Aquí se muestran algunos fragmentos:

“Soy Mexicana pero vivo en Italia desde hace varios años y como a mí y a tantos Mexicanos que estamos viviendo aquí en el extranjero esta horrible pesadilla que cambio de golpe y horriblemente nuestra vida. Nos preocupa mucho y estamos muy afligidos por cómo se está manejando la situación y la poca importancia que se le está dando allá en México a esta gravísima PANDEMIA”.

“Por favor este virus es un problema serio y real y usted es el único que puede salvar y cuidar la salud de sus ciudadanos actuando a tiempo, antes de que sea demasiado tarde. Se necesitan cerrar las fronteras, hacer controles de pruebas, de otra manera el virus se va a seguir expandiendo. No se puede llevar el número exacto de los contagios si no se hacen las pruebas para detectarlo, teniendo en cuenta que hay muchos asintomáticos y que se manifiesta dentro de 14 o hasta 24 días”.

“También le pido a la gente que se concientice sobre todo a todos los jóvenes porque no nada más ataca a los ancianos, por eso que respeten y adopten el distanciamiento social que sigan todas las reglas y precauciones” (…). “Confío en usted y espero que actuará cuanto antes para que no llegue a pasar lo que aquí en Italia y el resto del mundo”.