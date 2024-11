Duranguense pide ayuda a La Cotorrisa; conoce su petición

Este año 2024 se estaría llevando a cabo la tercera edición de "Barriga llena, corazón contento", una campaña que surgió en la idea y creatividad del influencer Rafa Carbajal, quien con ello busca recaudar fondos para llevar despensas a familias vulnerables y de escasos recursos en la ciudad de Durango.

Para hacer posible esta dinámica el tiktoker recibe un granito de arena de diversas empresas relacionadas a los alimentos, además de donativos de diversas organizaciones, y de los mismos ciudadanos.

Rafa Carbajal, científico duranguense / Foto: Cortesía | Rafa Carbajal

Este año, "Barriga llena, corazón contento" se llevará a cabo durante el mes de diciembre, por lo que sigue abierta la solicitud y recepción de ayuda; de esta manera, Rafa Carbajal ha publicado en sus redes sociales diversos videos que son un llamado de apoyo para esta campaña que tiene como objetivo una buena causa.

Así, llamó atención uno de sus más recientes videos en que pretende llegar hasta La Cotorrisa, un podcast que realizan Ricardo Pérez y Slobotzky.

“Los de La Cotorrisa no creo que me ubiquen, con ellos nunca he tenido contacto, pero sé que siempre apoyan a diferentes causas (…) y que les parece, no sé si logremos llamar su atención. Si los etiquetan a Slobo, a Ricardo o a La Cotorrisa, o vayan a sus páginas y comenten #BarrigaLlenaCorazónContento, a ver si logramos llamar su atención que nos hagan un pequeño donativo para la causa”, dice Rafa Carbajal en su video.

#rafacarbajal #ingenieriadealimentos #barrigallenacorazoncontento ♬ sonido original - Rafa Carbajal @soyrafacarbajal Ahí les dejo la misión, Racita 🙈🙈😆 @Slobotzky @Ricardo Pérez #ciencia

Y recordó que la meta de su campaña es conseguir dos mil despensas para entregarlas en las zonas más necesitadas de Durango capital, en la zona indígena de la sierra y en Santiago Papasquiaro.

Se encuentra activa la plataforma https://donadora.org/campanas/corazon-contento-2024, donde se reciben precisamente aportaciones, teniendo como meta un millón de pesos, de los cuales hasta el momento se lleva un 22 por ciento de avance.

Las que personas deseen apoyar obtendrán un reconocimiento por su donación y este será entregado entre diciembre y enero.

Se encuentra activa la plataforma https://donadora.org/campanas/corazon-contento-2024, donde se reciben precisamente aportaciones / Foto: Cortesía

“El dinero recaudado será destinado principalmente a la compra de productos para armar dos mil despensas. Cada despensa estará compuesta de alimentos básicos y de primera necesidad. Además, una parte de los fondos cubrirá los costos de transporte y logística para la distribución de las despensas en las comunidades de Durango. También destinaremos un porcentaje a la gestión de la campaña, incluyendo comisiones de la plataforma y gastos operativos mínimos para garantizar que todo el proceso se realice de manera eficiente”, se lee en dicha plataforma.