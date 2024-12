Duranguense requiere un millón de pesos para pagar cirugía de corazón

¡Hoy por ella…! Angélica Ávila, originaria de El Salto, Pueblo Nuevo, Durango, se encuentra recuperándose de una cirugía a corazón abierto que le salvó la vida tras una complicada situación de salud. Se trata de una madre de familia, con tres hijos, y siempre dedicada al cuidado de los suyos. Y quien hoy requiere de la solidaridad duranguense, pues tiene una cuenta abierta en conocido hospital privado de la capital, donde fue intervenida en medio de la emergencia.

Según se reveló en las redes sociales, donde se ha pedido apoyo, su deuda con el centro médico asciende a un millón de pesos, por lo que se pide el granito de arena de los duranguenses para recaudar esta cantidad. Todo comenzó hace alrededor de tres años, cuando tuvo complicaciones a causa de una trombosis en la pierna izquierda. Tiempo más tarde, en octubre del 2023 se sometió a una cirugía para quitarse un quiste en mi matriz que pesaba 2.5 kilogramos.

Sin embargo “…hace dos meses comencé con complicaciones respiratorias, que ya las tenía desde que me dio la trombosis, pero nunca me decían exactamente qué era, las últimas tres semanas se empezó a agravar todo, me salía sangre de la nariz, mi boca se ponía morada, mis uñas también, estaba yendo con el internista en el Hospital 450, me hacía estudios, pero no salía nada extraño en los estudios, todo salía normal, hasta que el viernes 29 de noviembre me faltaba aún más la respiración, conseguí una cita en el Hospital San Jorge, y ahí me dijeron que tenía un coágulo en el corazón”.

Esto derivó su hospitalización en el 450, donde su situación lamentablemente empeoró. Después de una semana de atención, los médicos determinaron que necesitaba una operación a corazón abierto, debido a que el coágulo se había extendido desde el corazón hasta la pelvis, pero al menos en el Hospital 450 no contaban con el equipo necesario para realizar la cirugía.

Angélica Ávila, originaria de El Salto, Pueblo Nuevo, Durango, se encuentra recuperándose de una cirugía a corazón abierto que le salvó la vida y ahora requiere el apoyo ciudadano / Foto: Cortesía

El 6 de diciembre su familia decidió trasladarla al Hospital San Jorge, donde fue atendida por el doctor Guzmán, el único especialista en cardiotórax de Durango. La operación fue exitosa y, contra todo pronóstico, Angélica sobrevivió a la intervención, lo que fue considerado un verdadero milagro.

Actualmente, su familia solicita el apoyo de la comunidad para cubrir los altos costos de la cirugía y el tratamiento posterior. A fin de recaudar este recurso se abrió un apartado de donación en la plataforma GoFundMe. A la cual puedes ingresar al ¡dar click aquí!.

Hasta el momento solo en esta plataforma suman 16 mil 850 pesos recaudados, lo que representa un dos por ciento del dinero necesario. ¿Ayudamos?