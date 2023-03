Duranguense víctima de violencia vicaria; expareja le quitó a su bebé en Veracruz

A través de redes sociales, Karen Paulina Arrieta Moore, joven originaria del estado de Durango, denunció haber sido víctima de violencia vicaria, esto luego de que con engaños viajó al puerto de Veracruz, donde su expareja secuestró a su pequeña hija.

En la página denominada "Justicia Para Karen" en Facebook, se expuso el caso y solicitó ayuda a las autoridades duranguenses para recuperar a su bebé. La joven narró como durante meses Mauricio "N", papá de la pequeña, ejerció presión para que viajara a la ciudad de Veracruz para que la menor pudiera convivir con su familia paterna.

"Bajo engaños, en acuerdo y coludido con toda su familia, el papá de mi hija, Mauricio “N”, me estuvo convenciendo dos meses de traer a mi bebé al estado de Veracruz argumentando que sus papás estaban muy tristes por el secuestro que vivió su sobrino y su mamá el año pasado", escribió en el post.

Por lo que accedió a acudir a dicho estado para que su familia política conviviera con su hija, sin embargo, jamás imaginó que el viaje se convertiría en un calvario.

Asegura que una vez reunida con ellos se percató que todos estaban coludidos para robarle a su bebé, "a la semana me corrió de su casa de manera violenta y diciendo que yo me iba, pero mi bebé se quedaba y sobre su cadáver me llevaría a mi hija".

Sin embargo Karen se resistió a salir de la casa hasta asegurarse que podría llevarse a su hija, lo cual no ocurrió, "sacaron mis cosas de la casa y pusieron mis maletas en la calle", compartió.

A partir de ese momento interpuso la demanda correspondiente ante la Fiscalía Especializada de lo Familiar en Veracruz, pero denuncia que este proceso ha estado lleno de irregularidades, como procedimientos acreditados de manera ilegal, no respetar la custodia provisional que ella tenía, extraviar documentos importantes para el caso, entre otras.

La duranguense solo ha podido ver a su bebé a través de convivencias supervisadas en el Centro de Convivencia Familiar, en las cuales ha notado que la menor presenta lesiones en diversas partes del cuerpo, especialmente en sus partes íntimas, hecho que denunció con pruebas ante el juzgado, el cual desechó las acusaciones bajo el argumento de la falta de presupuesto para la investigación.

Arrieta Moore, señala que su relación con Mauricio "N" fue breve, la cual no funcionó debido a las conductas violentas y agresivas de parte de él hacia ella, incluso cuando se encontraba embarazada.

"Temo por la integridad de mi hija, ya que el actuar de esta persona es muy violento y su familia tiene antecedentes de maltratos y violencia, incluso se me han acercado exparejas de este señor, las cuales sufrieron malos tratos al igual que yo por parte de él", indica.

Finalmente exigió a las autoridades del estado de Veracruz justicia en su caso para que se resuelva lo más pronto posible.