Duranguenses exigen ante Profeco reembolso de los boletos de Christian Nodal

Ante la demanda de ciudadanos que exigen la devolución de su dinero por la cancelación del concierto que el cantante Christian Nodal, ofrecería en el Palenque de las instalaciones de la Feria Nacional Durango (FENADU), un grupo de aproximadamente seis personas se presentó en las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), para interponer una denuncia en contra de la empresa promotora del evento.

Así lo dio a conocer el propio delegado Fernando León, quien señaló que ya se inició el trámite a las primeras denuncias realizadas, pues argumentan no haber recibido el reembolso del dinero que se pagó por los boletos adquiridos, cuyos costos iban desde los 680 pesos en gradas, hasta dos mil 50 pesos en zona VIP.

Karla compró seis boletos para disfrutar del concierto en compañía de sus amigas, sin embargo señala que a pesar de haber hecho el trámite como anunció por la propia empresa, desde el pasado 14 de septiembre, a la fecha no se le ha reintegrado su dinero, incluso asegura que dejaron de contestar mensajes y llamadas.

“Primero nos pasaron un número al que solo podíamos enviar mensajes de WhatsApp, me pidieron unos datos que les envié de inmediato, y al final solo me enviaron un mensaje que decía ‘Tus datos fueron guardados, aproximadamente en 4 semanas se le va a reflejar el reembolso (otra persona no te puede pedir datos, si no es de este número)’. Eso fue el 24 de febrero, pero hasta ahora ya no me han respondido nada”, comentó una de las afectadas.

Dicha empresa tiene su sede en la ciudad de Torreón, Coahuila; lo que dificulta a los duranguenses la solicitud del reembolso, pues todo se realiza vía telefónica o WhatsApp.

Fue a través de grupos de Facebook, donde duranguenses comenzaron a organizarse para acudir a las oficinas de Profeco e interponer una demanda en contra de dicha empresa promotora, pues la empresa asegura que ya les hizo el depósito de su dinero, aunque en su cuenta no se ve reflejado, al comentarles esto, argumentan que es un problema con el banco, aunque la institución bancaria advierte que en sus registros no tienen ninguna solicitud de reembolso.

Ante esta situación Profeco espera la llegada de un mayor número de demandas en contra de dicha empresa organizadora del concierto, sin embargo invitan a que se haga como cualquier otra queja por medio de citas, para llevar a cabo el proceso de manera ordenada.