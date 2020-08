Duranguenses lanzan iniciativa para niños sin internet

En la capital del estado se estima que el 49% de los hogares no cuentan con acceso a internet, una de esas familias está liderada por Carla quien con tres hijos, estima que en el próximo regreso a clases, mismo que de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), será de modo virtual, la situación económica se le complicará más de lo que ya es.

Su hijo mayor está por ingresar a la secundaria, y si antes de concluir la primaria debía poner 50 pesos de saldo a su celular cada tres días a fin de que el menor pudiera realizar sus tareas vía internet, se angustia al pensar cuánto es lo que deberá desembolsar ahora.

“No sé qué voy a hacer, está muy complicado, no he encontrado trabajo, tengo una bebé de menos de un año, mi segunda hija va a tercero de primaria y el mayor a secundaria, no tenemos computadora, tableta, mucho menos internet. En este momento sería un lujo tenerlo”, indicó la entrevistada de quien pidió omitir su apellido.

Agregó que las clases por televisión son insuficientes para el aprendizaje de los niños, “termino haciendo yo los trabajos, porque van muy rápido, los niños no alcanzan a copiar nada, si estando en la escuela batallan, ahora así es más “, dice preocupada.

Según estudios en la ciudad de Durango el 49% de los hogares no cuentan con acceso a internet, situación que se agrava en las áreas rurales, donde la cifra se eleva a un 72%, y con el periodo de confinamiento, más de 390 estudiantes de educación básica seguirán el ciclo escolar desde su casa.

Ante estos problemas han surgido iniciativas desde la sociedad civil para ayudar a personas que como Carla necesitan el acceso a las nuevas herramientas para impulsar el desarrollo de sus hijos.

La ayuda viene de la sociedad civil

Fue una tarde en la que vecinos de la calle donde vive Claudia Adame surgió la idea “Abre tu cochera”, la también licenciada en Administración, relató que debido a que la luz no llegó en algunos días tuvo que llevar a su hija a un café internet, pero el ruido propio del lugar, la niña no pudo escuchar la clase, entones asistieron a una cafetería que brinda el servicio de internet gratuito, mientras el cliente consume.

“Gasté cerca de 700 pesos por medio día, porque si no consumíamos nos teníamos que ir, y al llegar a la casa entre mi hija y yo llegamos a la conclusión que era necesario ser solidarias con los que en este momento están pasando por una situación económica complicada”.

Voy a apoyar esta iniciativa de mi hija, me va a ayudar a aliviar la pena (💔) que me causa que los niños con ganas de aprender se vean afectados por el #COVID19mx.



Quizás quieran unirse o puedan promover.#AbreTuCochera por nuestros niños. 🙏 ♥ 🖥



(solo me faltan 🪑x2) pic.twitter.com/Qf1DkvgoCY — Claudia Adame. (@ClaudiaAdame) August 2, 2020

Así que abrió su cochera, su hija hizo un letrero en el cual se especifica que de 7:00 a 17:00 horas el internet es libre para los estudiantes, solo hay que tocar el timbre.

No pasó mucho tiempo para que la iniciativa llamara la atención de la Oui, telefonía que aún no llega a Durango en su rubro de hogar, sin embargo sorprendieron a Claudia y a su hija con la colocación de un plan diseñado para tener una rápida navegación, que le permitiera la conexión a muchos usuarios a la vez, además le regalaron dos dispositivos móviles para compartir datos.

“Ahora la cochera recibe desde padres de familia, maestros y alumnos, los papás que han perdido empleo deben estar al tanto por si surge una nueva oportunidad, existen maestros que también lo requieren y no se diga de los menores. Inició como un proyecto para estudiar, pero me di cuenta que es necesario que todos estemos conectados justo en este momento tan delicado que pasamos”, dijo la entrevistada.

Claudia, quien abre su cochera ubicada en Privada Zarco 114 de la Zona Centro, espera que el próximo ingreso a clases virtuales el número de usuarios se incremente, eso sí, para ingresar deben portar tapabocas y usar gel antibacterial.

“La contraseña está en la ventana de mi puerta, así que los papás pueden estar desde su auto ayudando a sus hijos con la tarea”, Claudia asegura que no se necesita ser ricos para ayudar, sino tener voluntad para hacerlo.

Luis Aviña es otro ciudadano que detectó el problema y junto con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) decidió apoyar a quien lo necesita, “he sido docente por varios años y sé que muchos alumnos carecen de las herramientas básicas, que en este caso es el internet, por ello se me ocurrió llevar mis dos computadoras al PRI, el partido pondrá el internet y así los alumnos podrán asistir a realizar sus trabajos”.

Luis resaltó que para hacer uso de las computadoras, en el caso de que los usuarios sean menores de edad, sus padres deben de proporcionar un número de teléfono y dirección con el objetivo de estar en contacto cuando el menor salga de las instalaciones.

El equipo se desinfectará antes y después de haber sido usado, todo los que ingresen deben portar tapabocas y colocarse gel, señaló el entrevistado.

De igual forma Luis Aviña llamó a quienes tengan una computadora que no utilicen que la presten y así contar con más herramientas para un mayor número de alumnos, “es momento de unir fuerzas, la educación es el pilar de la sociedad, por ello la importancia de cultivarla”.

Dicha iniciativa arrancará el próximo 24 de agosto, cuando inicien las clases de manera virtual, por ello Luis se concentra en buscar a más personas que se sumen a la causa.

La administración municipal no está ajena al tema, pues la mañana del viernes se aprobó de manera unánime el punto de acuerdo para habilitar espacios del Ayuntamiento para que los jóvenes que cursan bachillerato o universidad puedan tener acceso a computadoras e internet gratuito.

“El equipo de cómputo será el que no se utiliza debido a que el personal trabaja desde casa”, dijo la regidora Gabriela Vázquez Chacón, quien subrayó que se buscará adquirir equipos para que se instalen en albergues y bibliotecas municipales.

Se trabaja en conjunto con los presidentes de federaciones estudiantiles para que el apoyo llegue a los jóvenes que lo necesitan, al igual que se trabajará con las instituciones educativas en caso de que los espacios municipales sean insuficientes. Dicha acción estará vigente durante todo el periodo escolar, bajo las medidas sanitarias correspondientes.

Pese a que la televisión está presente en el medio rural, en la mayoría de los hogares la señal es deficiente. En este sentido la docente Janeth, quien imparte clase en primaria en estos lugares, al ser cuestionada sobre la nueva modalidad de estudio, comentó que ha sido muy difícil, “la mayoría no tiene internet en su casa, solo los papás tienen celular, pero usan datos, entonces como cuidan el saldo, no le prestan el teléfono a la niña o niño para que vean las actividades o bajen las aplicaciones para trabajar, yo mande los trabajos por WhatsApp, eso resultó más fácil a pesar de que muchas mamás se quejaron que no podían imprimir las actividades por el costo”.

Cabe hacer mención que en varios municipio del estado sólo se pueden sintonizar uno o dos canales de televisión, justo aquellos que no están contemplados para la transmisión de clases, de igual forma la radio no está presente en todos los lugares y de ser así, es de tipo comercial y no educativa.

“El estrés ahora es encontrar sustento económico para poder comer y pagar gastos necesarios como agua y luz, no internet, las autoridades deben pensar bien como realizar esta enseñanza, porque muchos no tenemos para pagar esas cosas que ahora pueden parecer un lujo”, finalizó Carla.