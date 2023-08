Duranguenses no deben preocuparse por los libros de texto: Esteban Villegas

“No hay que preocuparnos, confiemos en nuestros maestros y padre de familia, ellos tomarán la decisión y yo la aceptaré, lo que hay que modificar lo modificamos y a ponemos a jalar”, señaló el ejecutivo estatal, Esteban Villegas Villareal al referirse a la entrega de libros de textos gratuitos.

A días de que inicie el ciclo escolar 23-24, el gobernador del estado indicó que de haber algún ordenamiento judicial para que no se distribuyan los libros de texto que envía la Secretaría de Educación Publica (SEP), Durango acatará y será respetuoso de todos los puntos de vista.

Madres, padres y familias les invitamos a conocer el catálogo de los Nuevos Libros de Texto Gratuitos para el ciclo escolar 2023 - 2024 de educación primaria. 📚#LibrosQueTransforman



🧐Puedes consultarlos a través de: https://t.co/s2HwfGrLbc pic.twitter.com/0eIoBTexN1 — SEP México (@SEP_mx) August 9, 2023

Subrayó que en la entidad se están impartiendo talleres con los jefes de sector, los cuales serán replicados con los docentes, esto en torno a los nuevos libros .

“Se que hay puntos de vista distintos en el tema de los libros de texto y habrá cosas que no me gusten tampoco a mí, porque son como provocadoras, pero el 40 por ciento del plan de estudios lo pueden modificar los maestros”, señaló el mandatario estatal.

Añadió que se reunirán padres de familia a través de las asociaciones con los maestros para llegar a un acuerdo, “y así entre padres de familia y maestros determinarán esto no se va a meter, eso no se va a meter”, dijo.

Resaltó que lo importante es no frenar la educación las niñas y niños, pues subrayó que después de la pandemia se ha tenido una deficiencia en varias áreas educativas debido al confinamiento. “No se puede frenar de nuevo, si quieren arrancar el pedazo de libro que no les convenga lo hacemos pero tenemos que empezar”.

#SEPInforma 🗞️



La secretaria @Letamaya, informó que los programas sintéticos estarán listos antes de iniciar el ciclo escolar 2023-2024, y reiteró que no existe algún impedimento jurídico para interrumpir la distribución de los casi 100 millones de los nuevos Libros de Texto… pic.twitter.com/Ah0mHT4RiL — SEP México (@SEP_mx) August 9, 2023

Dejó claro que la ventaja de Durango es que en este ciclo escolar iniciará con las aulas digitales, las cuales son una herramienta que ayudará mucho con el nuevo modelo educativo, “y como es digital se puede modificar, así que bórrele, quítale y póngale”.

Para finalizar reiteró que no debe haber preocupación y sobre todo debe prevalecer la confianza hacia el sector docente y padre de familia, pues ellos tomarán la decisión “y si hay orden judicial de no entregarlos la acataremos no podemos violar las leyes”.