Duranguenses, poquito "cabezones": Soledad Ruiz

Los duranguenses somos gente muy noble, gente buena, pero somos un poquito cabezones en el aspecto de que somos desentendidos en algunas cosas, afirmó la directora del Instituto de Salud Mental del Estado de Durango, Soledad Ruiz, al verter su punto de vista respecto a la alta movilidad social que registra la capital duranguense a pesar de las recomendaciones sanitarias de aislamiento social.

Yo sería de la idea, reforzó, de que además los duranguenses se van con la finta “como dicen los chavos”, y toman confianza porque hay confusión en la información cuando nos dicen que el primer de junio se reabren algunos sectores productivos, cuando en realidad el riesgo de contagio hoy es más latente.

Remarcó que la curva no está aplanada, que sigue el aumento de las defunciones a nivel nacional y nivel estatal; “no estamos a salvo, estamos teniendo mayores problemas y debemos de tener el sentido de responsabilidad con nosotros y con la gente que mas amamos”.

En este sentido, Ruiz Canaan consideró que la comunidad debe permanecer pendiente de la información oficial y que si en un momento dado hay dudas, que se acerquen más a las recomendaciones emitidas por la Organización Mundial de la Salud, o bien, por las instancias sanitarias nacional y estatal.

La funcionaria recalcó: “Creo yo que hay confusión entre la población, porque si nos dicen que termina el primero de junio la contingencia o la etapa 3, la gente cree que ya puede salir a la calle, aunque en realidad la pandemia sigue su curso”.

Agregó que no es una situación fácil; “recordemos que el contagio es precisamente al salir a la calle, el hacer cosas en conjunto sin tener el cuidado de lavarse las manos, de salir a la calle y regresar y hacerse un aseo, cambiarse de ropa donde hay niños y donde hay adultos mayores”.

Esto –citó- no es nada más que la traducción, con todo debido respeto, de que los duranguenses somos una gente muy noble, somos una gente buena, pero somos un poquito cabezones en el aspecto de que somos desentendidos en algunas cosas.

También, añadió, es consecuencia de no tener la idea clara de la trascendencia que tiene actualmente está pandemia que es inédita en el mundo, que hace más de 100 años no teníamos; “es importante que la sociedad tome su responsabilidad, porque no debemos de bajar la guardia”.