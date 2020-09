Duranguenses retoman planes de viajes

Con la pandemia todo el sector turístico en el país y en el mundo se vio afectado, ya que no se considera una actividad esencial, y dentro de ese rubro se encuentran las Agencias de Viajes que poco a poco retornan a su actividad, pero lo más importante es aprender a viajar dentro de la nueva normalidad, afirmó la presidenta de las Agencias de Viajes en Durango, Gina Rivas.

Explicó que con la apertura de parques y playas, ahorita las agencias están dedicadas a explicar los protocolos sanitarios y los cuidados necesarios, además de recomendar hoteles que cumplan con la sanitización y todo lo relacionado a la prevención para evitar contagios por Covid-19, y de esta manera las personas puedan viajar con confianza, pues la pandemia continuará.

Los duranguenses buscan viajar a lugares al aire libre, de ahí que destinos como Mazatlán, Cancún y Vallarta son los más solicitados; pero también buscan la aventura que proporcionan los Pueblos Mágicos como las Barrancas del Cobre, la Huasteca Potosina o lugares donde no encuentren aglomeraciones.

Asegura que la gente ya utiliza los vuelos, sobre todo para visitar a los connacionales en Estados Unidos, cuyos vuelos se van llenos. Mientras que destinos como Europa, y algunos países sudamericanos, no hay permiso de ingreso para mexicanos, solamente las personas que van a asuntos de actividades esenciales pueden viajar, y que sea por cuestiones principalmente de trabajo.

Durante la pandemia no dejaron de trabajar pues se dedicaron a apoyar a las personas que tenían viajes contratados, para cambiar las fechas y reagendar. No se presentaron cancelaciones al menos por parte de las agencias, las personas tenían todo listo y algunas tomaron la decisión de no viajar.

Al programar los viajes en agencias establecidas, tienen diferentes políticas en los viajes, y puede haber flexibilidad para hacer cambios, en algunos casos como vuelos se les brinda créditos virtuales o se les da la opción de poder reagendarlos en un plazo de un año.

El problema es cuando la persona eligió alguna promoción, o compró su viaje con descuento a un precio realmente bajo, es cuando probablemente no pueda hacer ningún reembolso o cambio.

Recordó que no está prohibido viajar en este momento en el interior del país, pero si hay que hacerlo de manera responsable, con el cuidado de la propia salud y de la familia.