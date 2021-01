Economía en Durango se recuperará en tanto cese la pandemia

Empresarios encuentran positiva la apertura de la economía en la medida que el problema de salud se resuelva, aunque sí preocupan los números negativos que se arrastran desde el año pasado porque el sector no se ha podido recuperarse, indicó la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Durango, Magdalena Gaucín Morales.

La empresaria dijo que es necesario ser optimistas para poder llegar a una recuperación, además de que no puede ser peor este año que el pasado donde ya se dio el cierre de un importante número de empresas.

Si bien en el inicio de este 2021 se esperaba un mayor dinamismo en la recuperación económica, la realidad es que el proceso va lento.

Algunas empresas analizan si podrán sobrevivir a la crisis del año pasado, pues aún se tiene una gran deuda, luego de pagar prestaciones a los colaboradores y todo lo que va en el paquete de la carga tributaria, que fue necesario liquidar completamente.

Detalló que son deudas y gastos que se dejaron hacer desde el año pasado, y no se presentó ningún plan de rescate para los empresarios, aunque ya se anunció uno por parte de la Secretaría de Economía, solo se ve como un plano de buenas intenciones porque no trae nada de fondo para apoyar a la pequeña y mediana empresa que son las más castigadas.

Manifestó que cuando la economía en el estado no trae mucho dinamismo y no se mueve en el tema de exportaciones, pega porque no es una ciudad industrializada, se depende mucho del consumo interno y de la pequeña y mediana empresa, que deriva en el desempleo.

No es que las empresas quieran despedir, pero no hay demanda de los productos y muchos tuvieron que cerrar, por lo que esperan una nueva dinámica y una recuperación de empleos paulatina.