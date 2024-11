Eduardo Humarán, el actor duranguense que ha conquistado Netflix

A sus 29 años de edad, el actor duranguense Eduardo Humarán ha logrado abrirse un espacio en la industria de la cinematografía, participando en importantes producciones de Netflix, Star Plus, y más. Aunque su camino hacia la actuación no fue del todo premeditado, su pasión por el arte escénico fue surgiendo, y al día de hoy lo ha llevado a destacarse.

Te puede interesar leer: Revela el cineasta duranguense Gerardo Gamboa la historia que filmó con Damián Alcázar

Licenciado en Lengua Inglesa por la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), Humarán combina su carrera artística con su faceta de maestro de inglés, impartiendo clases en su alma mater. Según contó su historia, su verdadera vocación se encendió en la preparatoria, cuando, a pesar de que su interés inicial no era la actuación, una anécdota inesperada lo puso en el camino que ahora sigue con éxito.

Licenciado en Lengua Inglesa por la Universidad Juárez del Estado de Durango, Humarán combina su carrera artística con su faceta de maestro de inglés, impartiendo clases en su alma mater / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

El joven no pensaba en la actuación, aunque sí le gustaba escribir e incluso los musicales. Pero un tropiezo académico lo cambió todo, y es que luego de resultar con baja calificación en una materia, para poder aprobarla tuvo que participar en una obra de teatro, su primer papel fue Romeo.

“Fue un proceso no creo que orgánico (…) a mi me tomó 12 años el llegar a lo que sé ahorita, y todo empezó después de aquella obra de teatro, me enamoré de lo que sentí ahí cuando leí el guión, cuando me dieron el vestuario, pues dije ‘esto es para mí, lo quiero para toda mi vida’, y así ha sido”.

➡️ Entérate de todo lo que está pasando en Durango directo en tu celular. Suscríbete al canal de WhatsApp

A partir de ahí, Humarán se sumergió por completo en la actuación. No pasó mucho tiempo para que su esfuerzo y dedicación comenzaran a dar frutos. A los tres días de haber terminado su participación en esa obra escolar, llegó a Durango una producción de cine, “Texas Rising”, y Humarán no dudó en presentar su casting.

“Me voló la mente ver todo este show, y ver profesionales de Hollywood actuando frente a mí, todavía me flechó más”.

Ese fue el inicio de un proceso largo y lleno de trabajo duro, al que el actor califica como un "picar piedra" constante, donde la clave fue no rendirse nunca.

Licenciado en Lengua Inglesa por la Universidad Juárez del Estado de Durango, Humarán combina su carrera artística con su faceta de maestro de inglés, impartiendo clases en su alma mater / Foto: Cortesía

Su formación en la actuación comenzó de manera autodidacta, utilizando recursos como YouTube para aprender y mejorar. Después, comenzó a enviar sus fotos y su currículum a productores y casting fuera de Durango, lo que lo llevó a trabajar en varios cortometrajes y tesis estudiantiles en Ciudad de México. Gracias a su constante presencia en castings y festivales de cine, comenzó a ser reconocido en la industria y a recibir más oportunidades laborales.

Uno de sus grandes logros llegó con su participación en la serie “Somos”, donde interpretó a Gilberto Pietro, un papel que le representó un reto y un gran proceso de aprendizaje. Este proyecto grabado en Durango fue clave para que Humarán consiguiera representación en Ciudad de México y comenzara a recibir más propuestas profesionales.

Tras este éxito, su agencia lo conectó con otros proyectos, como la serie “El Galán” de Star Plus, donde compartió escenas con la actriz Ana Claudia Talancón. Aunque el papel era pequeño, la experiencia de estar cerca de figuras consolidadas le permitió crecer y aprender aún más sobre la industria.

A continuación, fue parte de la serie “Hermanas Guerra”, una producción de Netflix que se estrena precisamente este 13 de noviembre, donde interpretó a un mecánico de helipuerto en Durango. Enseguida llegó a su carrera artística “Pedro Páramo”, que se estrenó hace pocos días, donde desempeñó un pequeño pero significativo papel como el mandadero de Pedro Páramo.

Además de su carrera como actor, Humarán también se ha dedicado a la enseñanza de la actuación. Actualmente, ofrece clases privadas y está en proceso de abrir su propio instituto de arte dramático.

En todo es te 2024 lanzó diplomados de actuación que han tenido una excelente respuesta. Uno de sus próximos proyectos es una película que se filmará en Durango, dirigida por un cineasta inglés, en la que Humarán tendrá el papel de coach actoral.

Licenciado en Lengua Inglesa por la Universidad Juárez del Estado de Durango, Humarán combina su carrera artística con su faceta de maestro de inglés, impartiendo clases en su alma mater / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Este proyecto reunirá a talento duranguense. El futuro de Eduardo Humarán parece prometedor, pues no solo continuará en la pantalla grande y chica, sino que también se adentrará en la dirección de teatro. El próximo año tiene planes de montar una obra de teatro.

En un entorno tan competitivo como el de la actuación, se reconoce un joven de Durango que ha logrado abrirse paso en la industria.