El 30 por ciento de los jóvenes menores de edad, que dicen haber consumido una droga la obtuvieron en sus hogares, según lo informado por el alcalde Toño Ochoa Rodríguez, esta cifra se obtuvo luego de encuestar a más de 14 mil jóvenes de secundaria, y cuyos resultados están en un estudio completo sobre el impacto que tiene el consumo de sustancias entre la población duranguense y sus implicaciones.

Explicó que es el alcohol uno de los primeros contactos con las drogas que tienen los jóvenes y al ser lícita y socialmente aceptable, es en el hogar donde se tiene el primer consumo que de no ponerse un límite podría derivar en una adicción incluso a otras sustancias.

En dicho estudio también se encontró que más del 50 por ciento de las y los adolescentes tienen un problema de depresión, por lo que es son presas fáciles para el consumo de droga, de ahí que lamentó que sea en las casas donde los menores de edad tienen acceso a este tipo de drogas.

Imagen ilustrativa / El 30% de los jóvenes inician consumo de drogas en sus hogares / Foto: María Martínez / Cuartoscuro.com

Señaló que esto no significa que no tengan acceso a estas y otras sustancias más allá del hogar, pues no en todos los casos su primer contacto lo tienen en el hogar, sin embargo las estadísticas de este análisis les permitirá tener un panorama claro de la situación en Durango para desarrollar estrategias de prevención y contención.

En esta ocasión el Gobierno municipal se apoyó de la inteligencia artificial para obtener los resultados de la encuesta cuyas preguntas se centraron en cómo viven ellos su día a día, mismos que se presentarán próximamente.

El 30% de los jóvenes inician consumo de drogas en sus hogares./ Foto: Isabel Mateos | Cuartoscuro

“Se les van poniendo varias opciones de lo que pasa en una fiesta, de lo que pasa en el día, en su escuela, al tener una plática con sus amigos”, comentó el alcalde, al referir que el diagnóstico obtenido es claro, y aunque sí es preocupante, al atenderlo de manera eficaz se podrá revertir la situación.

Para ello ya se cuenta con al menos dos estrategias como el programa “Ama” a través del cual se atiende todas aquellas emergencias relacionadas con temas de salud mental, para lo cual ya existe un Call Center con el que se derivan a las instancias correspondientes y para darle seguimiento. También se cuenta con “Que chulo es vivir”, mismo en el que se atiende 10 polígonos prioritarios para identificar la atención necesaria.

De ahí que el 8 de julio se inauguran de manera oficial las instalaciones de lo que se conoce como Instituto Municipal para el Desarrollo Humano y de Valores (IMDHVAL), en el que ya se atienden casos de personas que acuden para terapia psicológica, y desde donde se operarán programas de prevención contra las adicciones y violencia familiar.

“Todo es gratuito y con profesionales, tenemos psicólogos con maestría, inclusive con doctorado; especialistas en terapia familiar, psicopedagogos. Tenemos una ludoteca que será móvil, con un concepto mucho más profundo con base en las emociones de los niños para detectar situaciones de riesgo que permita atender y corregirlo hablando junto a toda la familia”, dijo.