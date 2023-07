Durante el 2022, 5 mil 532 parejas decidieron iniciar los trámites de divorcio, sin embargo se estima que un 40 por ciento, es decir, 2 mil 212 de estas parejas no realiza el asentamiento de dicha disolución conyugal ante el Registro Civil, pues se quedan con la sentencia y no tramitará su acta de divorcio, “de ahí que siguen casados de manera civil”, expuso director del Registro Civil José Nazario Ortega Vera, quien puntualizó que hasta no existir un asentamiento del acta, dicho acto no se consuma.

“El no asentar la sentencia de divorcio acarrea problemas”, dijo el entrevistado, pues subrayó que se ha detectado que al morir una de las partes, la pareja acude a solicitar el acta de matrimonio para solicitar el seguro y derechos, lo cual da pie a nuevos juicios.

El 40% de las parejas que se divorcian siguen casados ante el Registro Civil / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

“Si ya dieron el paso del divorcio deben concluir el trámite, sin embargo del total de divorcios el 40% de las parejas no asisten a asentar la sentencia hasta que necesitan realizar otro trámite”, subrayó Ortega Vera.

El director del Registro Civil, explicó que al año se casan tres mil 500 parejas en las diferentes oficialías del estado, mientras que en las celebraciones colectivas que se realizan en 14 de febrero, para celebrar el día del amor, acuden otras tres mil parejas, dando como resultado seis mil 500 matrimonios en promedio por año celebrados en Durango.

Sin embargo no todos cumplen con esa frase de… “y fueron felices para siempre”, muy común en los cuentos de hadas, ya que de acuerdo con información del Poder Judicial del Estado de Durango, de enero a mayo del 2023, se iniciaron dos mil 384 juicios de divorcio, ante los juzgados de primera instancia en materia familiar, cifra menor al registro correspondiente al mismo periodo, pero del año anterior, cuando se alcanzaron los dos mil 458 juicios.

De esta manera en lo que va del año, en el municipio de Durango se iniciaron 930 juicios de divorcio, 789 por la vía incausada y 141 de mutuo consentimiento; mientras que en el municipio de Gómez Palacio del total de juicios para terminar con el vínculo matrimonial es de 789.









Cifras del Poder Judicial

Durante el 2022, cinco mil 532 parejas realizaron los trámites para terminar dicha relación conyugal ante el juzgado en material familiar; esto significa que en comparación del número de matrimonios celebrados anualmente (seis mil 500), solo 968 parejas, es decir, el 14.89 continuaron en dicha unión.

Basta con ver las cifras de enero a diciembre del año pasado, cuando se iniciaron cinco mil 532 juicios de divorcio, luego de que una de las partes decidió disolver el contrato conyugal y acudió ante los juzgados en materia familiar para tramitar su separación de manera legal.

Esta cifra es ligeramente menor a los juicios iniciados en el año 2021, cuando los trámites alcanzaron los cinco mil 915 juicios, un comportamiento similar entre un año y otro.

En la capital del estado, se tramitaron dos mil 313 juicios de divorcio, de los cuales dos mil fueron seis por la vía incausada y 307 de mutuo consentimiento. Mientras que en el municipio de Gómez Palacio, el total de juicios de divorcio sin expresión de causa sumaron mil 556, en tanto que por mutuo consentimiento fueron 132.

Cabe hacer mención que desde el año 2021, los juzgados en materia familiar tramitaron peticiones de divorcio en la modalidad de incausado, donde la persona que solicita la separación, no está obligada a señalar la o las causas que la llevaron a tomar esa determinación.

Ésta emana de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se estableció que, si una persona toma la decisión de terminar con su matrimonio, no es necesario que legalmente exprese sus motivos ante un juez. Los Ministros resolvieron que basta con que sea la voluntad de la persona terminar con su vida conyugal, para acudir ante un juzgado e iniciar el trámite y disolver así su matrimonio. Se trata principalmente del bienestar personal, aunque siempre, de manera irrevocable, se garantizarán los derechos de las niñas, niños y adolescentes en caso de descendencia.