El 60% de las aguas negras sin tratar en el país llegan a ríos, arroyos y al mar

Cerca del 38 por ciento de las plantas de tratamiento de aguas residuales en el país no están en funcionamiento, esto significa que el 60 por ciento de las aguas negras crudas que se generan en México llegan a ríos, arroyos y al mar; pese a ello, el municipio de Durango mantiene el tratamiento del cien por ciento de sus aguas residuales en cinco plantas de tratamiento, informó el director de Aguas del Municipio de Durango (AMD), Rodolfo Corrujedo Carrillo.

Destacó que el 75 por ciento del agua tratada es reutilizada mayormente en el sector agrícola, aunque también se destina al riego de las áreas verdes de la ciudad y en un porcentaje menor para uso industrial.

Pese a ello, ante el crecimiento de la ciudad y la modificación de la Norma Oficial Mexicana misma que plantea exigencias como la de sacar agua completamente cristalina y en apariencia lista para el consumo humano, aunque la composición química solo permita su contacto.





De ahí que ya se plantean diversos proyectos de ampliación de la red de tratamiento de aguas negras, pues de las cinco plantas que se tienen solo cuatro la cumplen al cien por ciento.

Sin embargo la que se encuentra en la zona oriente de la ciudad, y que recibe cerca del 70 por ciento de las aguas residuales de la ciudad, aún no está al corriente con la nueva norma que entrará en vigor dentro de algunos años.

Ante esto, se busca la manera de realizar inversiones, por lo que en conjunto con la Comisión del Agua del Estado de Durango (CAED), se trabaja en un proyecto de sectorización del tratamiento de aguas residuales de la ciudad, “el objetivo es dejar de llevar aguas residuales a la Planta Oriente y para eso implica una estrategia de tratar de construir una nueva planta por terrenos del ejido 20 de Noviembre”, comentó.





Aunado a ello se busca ampliar la capacidad de la Planta Sur, así como la de Cristobal Colón y construir una nueva cerca de lo que se conoce como Parque Centenario; a fin de liberar espacio a la Planta Oriente y pensar en nuevos proyectos de construcción en una planta más en la zona del poblado 5 de Febrero, una más al norte de la ciudad cerca del CLID.

Se trata de proyectos en los que ya comienzan a trabajar con el propósito de buscar financiamiento, incluso con presupuesto federal planteado para el 2025, ya que se requieren cuando menos mil 400 millones de pesos.

“Buscamos sistemas de tratamiento no solo eficientes, sino además sean imperceptibles, es decir totalmente herméticos, que no despidan ningún olor, que no parezca ni siquiera una planta de tratamiento”, explicó Corrujedo Carrillo, al asegurar que de no realizar estas inversiones, el futuro alcanzará a Durango y más del 60 por ciento de las aguas negras lleguen a cuerpos de agua, como ya sucede en otras ciudades del país.