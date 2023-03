El 9 nadie se mueve: miles de trabajadoras del estado paran labores en Durango

“El nueve nadie se mueve”, y fue así que miles de trabajadoras del estado y educativas pararon labores para visibilizar la importancia de la fuerza laboral que desempeñan.

Primarias y cubículos gubernamentales lucieron vacíos, en contra parte las trabajadoras que acudieron a laborar fueron acompañadas por sus hijos.

Se estableció una estrategia de flexibilidad para que las trabajadoras del gobierno del estado no laboraran el jueves / Foto: León Alvarado | El Sol de Durango

En las calles de la llamada “ciudad tranquila y colonial”, fue notoria la ausencia del trajín de la mujeres, sin embargo aquellas que se auto emplean tuvieron que salir a vender y trabajar desde temprana hora.

La secretaría de Finanzas en el estado dio a conocer que de un total de tres mil 726 mujeres que laboran en las diversas áreas que comprende la estructura gubernamental en Durango el 80% no acudió a su lugar de trabajo este 9 de marzo.

Las áreas de Protección Civil, Salud y Seguridad fueron donde las mujeres no descuidaron, pues son de suma importancia para la sociedad.

Cabe mencionar que el pasado 7 marzo el secretario general de gobierno en el estado, Héctor Vela Valenzuela, en un breve video expuso que por instrucción del gobernador del estado, Esteban Villegas Villareal, se respaldaría la lucha por la conmemoración del día internacional de la mujer.

Añadió que se estableció una estrategia de flexibilidad para que las trabajadoras del gobierno del estado no laboraran el jueves (9 de marzo).

Vela Valenzuela aclaró que en el caso de el sector salud o seguridad pública, por la complicación de las sustituciones de las trabajadoras, algunas tendrían que asistir, sin embargo las áreas de Recursos Humanos otorgarán otro día.

"El nueve nadie se mueve", nació como protesta ante la poca o nula respuesta de las autoridades para defender a la mujer de las agresiones a las que está expuesta, bajo la convocatoria del colectivo Las Brujas del Mar.













Paran labores trabajadoras de Guadalupe Victoria

GUADALUPE VICTORIA DGO. (OEM). -Todas las oficinas de la presidencia de este municipio lucieron semivacías al no haber personal femenino laborando, esto porque el alcalde David Ramos Zepeda, tomo la decisión de unirse a la iniciativa del Nueve Nadie se Mueve, y todo el personal femenino tomo el día libre.

Pero no solo fue el personal administrativo, desde la madrugada que es muy normal ver al equipo de limpia conocidas como las barrenderas en las principales calles de la ciudad, limpiando y recogiendo la basura, ahora no se vio a ninguna mujer trabajando, para que también ellas fueran parte de esta movilización de que las mujeres el nueve de marzo no se mueven, siendo hasta el momento solo ese personal quien dejo de laborar, pues en los comercios y negocios particulares todo fue de manera normal, las mujeres salieron a cumplir con su trabajo de manera normal, de lo contrario se les descuenta el día, dijeron.

Personas que acudieron a la presidencia municipal en busca de algún documento o servicio, mismo que realizan las secretarias o directoras de los departamentos, no pudieron hacer nada o arreglar su pendiente, ya que la falta de la mujer en ese espacio es indispensable, o no se está preparado para que algún varón pueda hacer ese trabajo por un día, lo que molesto e incomodo a algunas personas, pero también hubo quien reconoció y se solidarizo con el tema, señalando que se debe de tratar mejor a la mujer, puesto que se convierte en un ser humano indispensable que merece buen trato e igualdad de atenciones y bonificaciones.

Las oficinas de la presidencia municipal lucieron semivacías, solo algunos varones asistieron a cumplir con su presencia, pues en muchos de los casos que se necesitaron no se pudo hacer nada por la falta de presencia de las mujeres, señalando que otro año se debe de preparar la administración, o dejarlo de la misma manera para que valoremos juntos lo indispensable que se convierte la vida sin la presencia femenina.