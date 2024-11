El 95% de víctimas de meningitis cobraron apoyo único entregado por Bienestar: exdelegado

El 95 por ciento de los apoyos económicos por 20 mil pesos que se otorgaron en su momento a familiares de las víctimas de meningitis fue cobrado, informó el entonces delegado de la Secretaría del Bienestar en Durango, Iván Ramírez, al reconocer que pese a las gestiones realizadas para otorgarles una pensión por ser un caso extraordinario, quedaron pendientes de resolverse a nivel central.

“No hubo engaño”, dijo al referirse a los señalamientos hechos por terceros quienes lo acusaron de haberles mentido a las víctimas al prometerles el apoyo económico para los huérfanos hasta que cumplieran la mayoría de edad.

“De entrada se dio un apoyo único de 20 mil pesos a la mayoría, sí hay algunos que faltaron por cobrar simplemente porque el aviso e cobro se les había vencido, solamente era cuestión de esperar a que se les actualizara, porque algunos vivían en un municipio que no les permitía llegar al banco”, comentó.





En entrevista, aseguró que desde la delegación que presidía se buscó la forma de incorporarlos a los diferentes programas, ya sea a las becas Benito Juárez, o el de niñas y niños de madres o padres trabajadores; sin embargo al momento de su salida, no se le había dado ninguna respuesta desde la Secretaría del Bienestar a nivel nacional.

Explicó que cada uno de estos programas tiene una normativa específica, sin embargo un aproximado de tres familias logró su incorporación al programa de niñas y niños hijos de madres y padres trabajadores. Mientras que en el caso de las becas Benito Juárez, no cuenta con un dato preciso.

Confía que con la universalización de la beca ahora denominada Rita Cetina, puedan inscribirse todos aquellos hijos de estas mujeres que perdieron la vida a consecuencia de la meningitis, “jamás recibí un no (de oficinas centrales), entonces no podía transmitirles un no a ellas. Todo quedó en un proceso que el delegado actual deberá continuar y decirles si efectivamente tienen un no como respuesta o si sigue el proceso”, comentó.

Aunque ya no tiene una facultad de gestión ante la dirección general del Bienestar, pues ahora es el coordinador de los programas sociales solo para el municipio de Durango, dijo estar interesado en darle seguimiento al tema desde su nueva responsabilidad.

Aclaró que jamás se les engañó, puesto que no hay ningún propósito en torno a ello, “el Gobierno federal no tenía nada que ver en esta situación y no es el responsable de lo que pasó, simplemente estábamos obrando de buena fe”, dijo.