El combate a la corrupción necesita de la vinculación de los ciudadanos: SLA

Luego de tomar protesta como presidente del Sistema Local Anticorrupción, José Manuel Martínez, aseguró que pese a haber logrado constitucionalmente el reconocimiento del derecho a la vida libre de corrupción para los duranguenses; es necesario elaborar la ley reglamentaria para el cumplimiento de ese derecho y para lograrlo se requiere de la participación de todos los ciudadanos para el combate a la corrupción.

En este sentido, explicó que el objetivo primordial del Consejo de Participación Ciudadana es precisamente logar la vinculación con la sociedad, y con ello, tanto la parte académica, como la social, se involucren en el combate a los actos de corrupción, pero desde la prevención.

De ahí que acciones como la detención del extesorero del municipio de Gómez Palacio, en la administración de Marina Vitela, son un buen augurio para todo este andamiaje, pues de tener una trascendencia a través de la correcta judicialización, confían en que tendrá las consecuencias que corresponden a un exservidor público que atentó contra el patrimonio de todos.





“En el tema de corrupción, el problema es que no nos damos cuenta porque mientras no nos toquen el bolsillo no sentimos que nos afecta; sin embargo un servidor público que abusa de su posición para enriquecerse, lo que se está robando son los bienes que son de todos”, dijo.

Por lo que tras esta acción José Manuel Martínez, dijo estar contento con la cumplimentación de una orden de este tipo, y celebró el trabajo realizado por la Fiscalía Anticorrupción, pues gracias a este trabajo de investigación se logró el arresto de un alguien sobre quien pesa una presunción de daño al erario público.

Con el apoyo de los tres poderes y la sociedad civil, junto al Alcalde José Antonio Ochoa, rendimos el 7o Informe de Resultados del Consejo Coordinador y de Actividades del CPC. El Lic. José Manuel Martínez tomó protesta como nuevo Consejero Presidente pic.twitter.com/5ofI9YB3m3 — CPC Durango (@CPCDurango) July 12, 2024

Argumentó que en el caso de los señalados por el desfalco millonario al Gobierno del Estado, advirtió que la Fiscalía Anticorrupción ya hizo parte del trabajo, sin embargo si el exsecretario de Finanzas durante la administración de José Aispuro Torres, estuviera cerca, “seguramente ya habría sido arrestado”, por lo que esperan que próximamente se tengan resultados.

“Hoy es un día para refrendar más que nada la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, dijo el nuevo presidente del Sistema Local Anticorrupción, quien reconoció que en dos años, Durango ha pasado de ser el cuarto lugar peor calificado en percepción de corrupción, al 11, “la ciudadanía está viendo resultados y lo reflejan estas encuestas que hace el INEGI”.