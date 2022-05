AMLO menosprecia el trabajo de los trabajadores de la salud: Gerardo Reyes

El presidente del Colegio Odontológico de Durango, Gerardo Reyes, expresó su posicionamiento ante la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, para los que se manifestaron en contra de la contratación de médicos cubanos, “nuevamente hemos sido agredidos por quien dice ser el presidente de los mexicanos, nos quiere menospreciar”.

Aseguró que con la frase “váyanse al carajo”, el presidente está haciendo menos el trabajo profesional de los trabajadores de la salud, por eso es necesario exigir respeto, sobre todo ante la violencia que se vive en el país que está provocando muchos conflictos.

“Los mexicanos debemos pedir un hasta aquí a los insultos que recibimos por nuestra actividad empresarial y económica”, señaló.

Afirmó “Morena lo único que está creando, es enfrentamientos para ser los favorecidos, el 5 de junio, tenemos la oportunidad de mandar al carajo, el poder lo tenemos en la tarjeta de electoral, para no quejarnos del gobierno”.

Mantenemos el compromiso de garantizar el derecho constitucional a la salud y que no falten los médicos. Conferencia matutina https://t.co/oYqu3LYyMp — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 24, 2022

“No nos quejemos de los gobiernos, somos los gobernantes los que tenemos el problema, nosotros somos los que nos equivocamos”.

Dijo que para aspirar ejercer un puesto público, como es una gubernatura, como es una presidencia municipal, el candidato o candidata, tiene que ser una persona que esté preparada.

El presidente del Colegio de Odontólogos declaró “la señora Marina Vitela no tiene tiene estudios, no tiene preparación, Gonzalo Yañez tampoco tiene, el señor miente al decir que sí los tiene, lo primero es que no es mexicano, por ende no es duranguense”.

Puntualizó “lo único que hacen es estar creando conflictos entre la población, para nosotros como ciudadanos enfrentarnos”, dijo.