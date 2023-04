El PRI tiene que prepararse electoralmente para 2024: Arturo Yáñez

Al proyectar que el Partido Revolucionario Institucional tiene que prepararse electoralmente para 2024, con nuevos rostros y con una estructura renovada, el dirigente estatal tricolor, Aturo Yáñez, anunció que será Alejandro Moreno, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien tomará protesta el próximo domingo a las 39 dirigencias municipales, en un acto que marcará el inicio de esta ruta rumbo al próximo año.

Al abordar el asunto, Yáñez Cuéllar, recalcó que en efecto, el presidente del Partido, Alejandro Moreno Cárdenas, estará tomando protesta a los 39 dirigencias municipales que conforman nuestro estado; “y la verdad es que estamos muy entusiastas, muy alegres porque en su mayoría de quienes conforman los comités municipales son gente joven, es una nueva generación de políticos en el PRI y esto nos da la oportunidad de poder dar un mensaje positivo a la sociedad”.

Aclaró que desde luego en esta recomposición partidista, también hay fórmulas donde van acompañados de gente con experiencia “y siempre tendrán que ir gente que le permita también orientar a esta juventud”.

En tal sentido, el dirigente estatal priista, afirmó que algo importante es que el PRI no se detiene; “el PRI no para en su propia actividad interna, en el PRI no hay tiempos muertos y estamos dispuestos y con toda la intención de renovar nuestro partido, un partido de estructuras, y tenemos que pensarlo así”.

Local Anuncia Infonavit feria de crédito y soluciones de pago en Durango

También, agregó, tenemos que renovar nuestros sectores organizaciones, que ciertamente el mismo domingo próximo, se habrá de hacer también la renovación de los mismos, “y es sin duda dar muestra de una actividad que tenemos que hacer, porque debemos prepararnos para el 2024 con estas nuevas estructuras y con esta nueva generación de políticos”.

Finalmente, Arturo Yáñez resaltó lo que adjetivó como, un gran respaldo del Comité Ejecutivo Nacional; “el que esté presente nuestro presidente, el que esté a encabezando este evento pues le da realce y significado al mismo”.