El problema de perros callejeros es responsabilidad de la sociedad: Salud Pública

El municipio de Durango no cuenta con los suficientes espacios para generar un control en la proliferación de perros callejeros, sin embargo el problema no está en la autoridad municipal, sino en la misma sociedad, quienes no son capaces de hacerse responsables de su mascota, según el director de Salud Pública municipal, Juan Esteban Aguilar Esquivel, quien reiteró que no hay conciencia, ni la cultura del cuidado.

“La sociedad sigue sin poder tener una conciencia de lo que representa poder tener una mascota, cuidados, atención, vigilancia médica, vacunación; y cuando se sienten rebasados por la situación, simplemente lo abandonan”, comentó el funcionario municipal.

Informó que se tuvo en rezago en la atención en perros callejeros que se encontraban a la espera de medicamentos para anestesia y aquellos que generaban la muerte digna para estos animales, debido a la cancelación de licencias de fármacos fabricados a base de fentanilo.





Además de que las personas acuden al Centro de Control Animal para dejar a la mascota cuando ya no quieren responsabilizarse; incluso cuando no pueden ser recibidos porque el perro es joven y está en buenas condiciones de salud, son abandonados en la vía pública.

Actualmente no se tiene una cifra exacta del número de mascotas que viven en la calle, sin embargo se estima que a nivel nacional existen 23 millones, y cuyo cálculo se realiza conforme a una fórmula que provee el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), según el número de casas que tienen mascota.

Por lo que ya se revisa la posibilidad de considerar sanciones económicas a quienes abandonen a los perros porque ya no quieren hacerse responsables de ellos, sobre todo aquellos que son sorprendidos en flagrancia, ya que actualmente la Dirección Municipal de Salud Pública no cuenta con esa facultad.

De ahí que junto a la Dirección de Medio Ambiente se plantea la posibilidad de contar con esta modalidad en la próxima Ley de Ingresos del municipio de Durango.

Aguilar Esquivel, aclaró que el Gobierno municipal no contempla el maltrato animal dentro de las infracciones, sin embargo el Gobierno estatal sí.