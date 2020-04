El racismo terminó por un rato gracias al Covid-19

REGION SIERRA, DGO.(OEM).- El racismo en los Estados Unidos terminó por un rato gracias a la Covid-19, que también trajo desempleo a los latinos y acceso gratis a la salud a quien lo porte, sin importar el estatus migratorio.

Julián Quintero de Tepehuanes, Dgo y residente en el área de Burbank, en la ciudad de Los Ángeles, California, nos muestra su visión de lo que acontece en dicho lugar, que muestra muchas coincidencias con lo que comienza a suceder en México.

"Y con la pandemía llegó la igualdad, en la línea para conseguir agua y comida, separados por dos metros cada uno, no sabe quien está enfrente o atrás de ti, religión, color, hombre o mujer todos cubiertos con guantes, máscaras y plásticos, nadie habla menos ríe. El racismo se terminó por un rato", menciona.

Filántropo, amante de la historia de su patria chica, Tepehuanes, dice por ley y no, es forzado el uso de la mascarilla, es requerida a todo momento al salir de casa.

Al referirse al desempleo, el entrevistado lo refiere así: "Las palabras que dan miedo para todo trabajador son ´You are fired' ( despedido) o 'laid off'( descansado)".

Yo la escuché el 15 de marzo y será hasta nuevo aviso el regreso; ahí te dicen que puedes agarrar sueldo por desempleo, si es que tienes seguro social, el pago es de un cuarto a la mitad de lo que ganabas cada dos semanas pues no alcanzas con eso, las ayudas de gobierno son mínimas y las familias alcanzan más, esto será solo una ves, se está trabajando para un segundo subsidio gubernamental. Hasta hoy no he recibido ayuda alguna, destaca.

Hace notar que en esta zona existe un ochenta por ciento de los comercios cerrados; restaurantes solo comida para llevar, tiendas con más de 15 empleados y que no son necesarias 90 por ciento cerradas.

"Por ejemplo tiendas para mantener el hogar como focos, pipas para el agua, materiales de construcción, todo lo básico para el hogar están abiertas y con líneas para que siempre mantengan la distancia a todos momentos".

Estamos en cuarentena familiar por las últimas dos semanas; antes salíamos por agua o comida estos últimos dice días solo enfrente de la casa o atrás en el jardín nada de socializar con nadie, es la única vacuna para parar este virus es quedando en casa.

El desabasto se hizo presente a partir del 10 de marzo por dos semanas pues el pánico estaba presente, hoy en día encuentras de todo pero en raciones familiares, por ejemplo agua cuatro galones por familia, dos docenas de huevo igual por familia, papel de baño igual, leche. Lo demás está normal.

El pobre y el rico es la diferencia, unos no sentimos la merma y los pobres hasta lloramos pues no sabemos que sigue pues hace falta la familia sobretodo, la economía parece ser más importante que la Salud para muchos, ya me conoce que en lo que puedo ayudo al necesitado y de vez en cuando aquí cerca atiendo a los desamparados, y es difícil pues ellos son vulnerables no se Lavan las manos y no traen protección alguna.

El desempleo para los latinos es el más alto pues somos millones en USA y más de la mitad no cuentan con documentos en este caso cuando trabajas se colectan taxes a todos en general incluyendo para el desempleo , medical federal u estatal, de los millones de latinos este dinero nunca se

Mira va directo al gobierno, una opción es el IT number es un número solo para declarar ingresos y Trump va a mandar su ayuda solo a las personas con seguro no incluye a el IT siendo que ellos pagan sus impuestos, esta en debate pues el Covid-19 no discrimina y a todos por igual ataca, lo único bueno que se cuenta en día que a quien afecte este virus tiene acceso de Salud todo gratis sin importar status migratorio

Se estima que para mayo primero por primera ves en la historia de usa llegará a 34% desempleo y la mayoría es latino sin ingreso alguno que no sea de su trabajo y sin opción a ayudas federales, solo existe ayuda en programas para sus hijos nacidos aquí se llama WIC consiste de

Leche, cereales, jugos, frijol y queso, es gratis a familia de bajos recursos, para las madres solteras o padres tienen ayuda de la sección 8 un programa de ayuda de vivienda, y todo esto ya es difícil de conseguir más hoy en día con la pandemia, los beneficiados son los que ya lo tenían.