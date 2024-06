El relleno sanitario acumula más de 1 millón de neumáticos

En tan solo un mes, personal de la Dirección Municipal de Servicios Públicos, han retirado de los nueve arroyos y canales que atraviesan la ciudad de Durango, casi mil neumáticos, estos se suman a los cerca de un millón 400 mil que ya se encuentran acumuladas en el Relleno Sanitario y que a la fecha no se tiene precisado un plan de acción para deshacerse de esta basura.

De acuerdo con el titular de la dependencia, Emiliano González Martínez, durante el 2023 se recolectaron 17 mil llantas de la vía pública tanto en zona urbana, como rural; por lo se está a la espera de la llegada de nuevas tecnologías que les permitan terminar con estos desechos.

“A final de cuentas es un residuo especial, y no podemos tener un confinamiento final hasta que realmente haya una tecnología que lo deteriore o se haga algo con él”, comentó el funcionario municipal, quien recordó que se trata de un problema que ha intentado ser solucionado por muchos gobiernos municipales, sin embargo hasta el momento no se ha determinado un plan en específico.

Están a la espera de una tecnología que no dañe al medio ambiente y sea benéfica no solo para esta administración municipal, sino para el resto de la sociedad.



Aunado a ello, señaló que existe un importante número de llanteras o vulcanizadoras que dejan sus neumáticos en el exterior de los negocios, mismos que posteriormente son robados y posteriormente son abandonados en los bulevares y arroyos.

Explicó que aún existe el espacio necesario en el Relleno Sanitario para este tipo de desechos, no se le da un confinamiento final, sino únicamente se hace un resguardo de los mismos hasta en tanto no se encuentre la opción que convenga no solo al gobierno, sino a la ciudadanía en general.





Por lo que una de las peticiones que se realizan de manera reiterada aboga a la conciencia de los ciudadanos a evitar deshacerse de estos en la vía pública, lo que ocasiona mayor contaminación y además es peligroso; y llamar a Servicios Públicos, para que su personal acuda por éstos o bien ellos mismos puedan llevarlos al Relleno Sanitario.

A inicios de este año, se presentó ante el Senado de la República para reformar la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, esto con el propósito de crear una tarifa sobre el manejo de neumáticos para quienes se dedican a su comercialización, incluidos los fabricantes de automóviles, pues a través de este recurso se financiará la recolección y reciclaje de la aquellos que ya cumplieron su vida útil.