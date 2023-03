Elección de jueces y magistrados es un tema de profesionalización

Elección de jueces y magistrados en el país, es un tema de profesionalización, de tener conocimientos necesarios para administrar, garantizar y aplicar la justicia, coincidieron diputados de Durango, ante el llamado plan B sobre la propuesta de legisladores de Morena y el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para elegirlos por voto popular.

La diputada del PAN, Verónica Pérez Herrera, señaló “lamentable con las ocurrencias que nos está presentando Morena, se pueden incrementar los costos para las elecciones, pero además no es un cargo de elección popular, es un tema de profesionalización”.

Afortunadamente el “absurdo plan B”, se congeló por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por este momento y para hacer el estudio a fondo, pero de ser aprobado sería un retroceso para la vida democrática del país.

“Seguiremos levantando la voz, y muy al pendiente de lo que se va a resolver”, también lamentamos el ataque que está sufriendo el ministro de la SCJN, Javier Laynez Potisek, es un poder diferente y tiene que haber respeto de los poderes en el país.

“La fracción de Morena está muy alejada de lo que verdaderamente se necesita en el Poder Judicial, que es tener el conocimiento mínimo necesario, y suficiente para aplicar y administrar la justicia”, por eso no estamos de acuerdo, así lo afirmó el diputado Londres Botello Castro.

Aseguró que seguirán impulsando que se pondere a los perfiles más capacitados, con mayor experiencia y profesionalismo, para garantizar que la justicia sea la debida, apoyamos “la capacitación, la experiencia, la trayectoria que tenga cada juez, cada magistrado, cada ministro de la Suprema Corte”, no se puede elegir por voto popular a quien no esté preparado.

Por su parte el diputado del PRI, Ricardo López Pescador, manifestó que tanto el caso de consejeros del INE, y elección de jueces y magistrados, no se está buscando experiencia y capacidad, sino obediencia muy afines a ellos, para influir en las elecciones del 2024.

Qué mal que estemos en este debate, cuando debemos de estar viendo temas de seguridad e igualdad, “su plan A de reforma a la Constitución, no fructificó porque no tenía mayoría en el Congreso, el Plan B lo para la corte, ahora con la controversia constitucional, van por el plan C, y nombrar consejeros afines”, y ya se habla de un plan D.

Precisó que no van a lograr su propósito, porque es complicado “pero cuando hay afanes autoritarios todo se puede esperar”.