Eliminación de animales improductivos beneficiara al productor

La estrategia que ha implementado el gobierno estatal para despoblar los agostaderos de animales improductivos, será favorable para los productores del sector social, ya que los pastizales tendrán mayor recuperación y se podrán hacer de sementales de alta genética que les permita obtener utilidades a mediano plazo.

Así lo dio a conocer Rubén Maldonado Ramírez, integrante de la Organización Campesina Plan de Ayala, quien manifestó que son miles de animales improductivos como las vacas que ya no son fértiles y no producen leche, están los caballos viejos, los burros y animales viejos que lamentablemente ya no producen, pero que en conjunto suman miles de cabezas que ocupan los agostaderos.

Manifestó que en pasadas administraciones de gobierno, se hablaba de la eliminación de los animales productivos, sin embargo para muchos productores, es su único patrimonio y al no ofrecerle alternativas los conservaban aunque la mayoría de las veces era más el costo que el beneficio.

Ahora los productores del sector social, tiene la oportunidad de cambiar sus animales viejos, la vaca que ya no produce por sementales jóvenes, que les va a permitir tener nuevas crías con mejores cualidades genéticas tanto para la producción de leche como la producción de carne, expresó.

Rubén Maldonado, reconoció los múltiples beneficios que tiene el poder vender esos animales que son improductivos, para obtener animales que tal vez a la vuelta del año, les estarán dando utilidad, con más nacimientos por hembra y con mejores condiciones para aguantar las inclemencias del tiempo, como es el caso de las sequias.

Es muy importante sacar el exceso de animales que ya no producen, de sacar de los agostaderos el exceso de caballos, mulas pues estos producen mayores daños a los agostaderos. Ahora que se pueda disminuir la población de animales, seguramente que los agostaderos se van a recuperar con mayor facilidad, y los becerros y vacas tendrán acceso a mas alimento de forma natural, y el productor, no tendrá que hacer los desembolsos que actualmente realiza o correr el riesgo de que mueran sus animales por la falta de agua y alimento, finalizó el dirigente.