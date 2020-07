Eliminación de Prodecon, vulnera contribuyentes: Coparmex

El Decreto de austeridad emitido por el presidente de la República en abril pasado que elimina 75% del gasto operativo a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, (Prodecon), vulnera sus derechos y por ello Coparmex Durango, llama al gobernador del estado para que disponga de un espacio físico a esta representación y así los contribuyentes no tengan que ir a otras entidades.

Ante esta mala decisión del Gobierno federal ya se presentaron amparos por diferentes organismos y colegios de contadores entre ellos, la propia Confederación Patronal de la República Mexicana.

Al respecto el presidente del Centro Empresarial de Durango, Óscar Moreno Littleton, destacó que con esta determinación se verán afectados los contribuyentes porque no habrá presencia física en algunos estados y donde siga operando estarán muy limitados.

La situación para estas oficinas es complicada actualmente porque no hay dinero para luz, teléfono, servicios de seguridad, papelería y mucho menos se puede pagar renta e incluso en el caso de Durango ya les obligaron a no hacer uso de las instalaciones, para no generar pago de renta.

Enfatizó Moreno Littleton que el impacto de esta medida irá directamente a contribuyentes, profesionistas, jubilados, amas de casa y representantes de las micro y pequeñas empresas que deberán trasladarse a otras ciudades para dirimir controversias. En caso que persista la oficina con servicios en línea, muchos pequeños contribuyentes no tienen acceso a la tecnología.

“Ante la cerrazón que ha demostrado el Gobierno federal, Coparmex Durango considera indispensable que las autoridades a nivel local escuchen y atiendan los problemas que afectan a la comunidad”, comentó Moreno Littleton.

Es por ello que solicitaron al gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, habilitar un espacio en el Palacio Federal o en otras instalaciones para que las personas afectadas o necesitadas de asesoría puedan cumplir obligaciones con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y así no se vean afectados en sus derechos, concluyó el dirigente empresarial.