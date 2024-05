Emociona llegada de Krispy Kreme a Durango  

Alrededor de 400 clientes al día ha recibido desde el miércoles que fue su apertura la nueva sucursal de Krispy Kreme en Durango -específicamente en Paseo Durango, en la puerta del segundo piso de Liverpool- que ha lucido abarrotada, informó la subgerente Victoria Alcázar, quien refirió que han tenido bastante fila, y la expectativa para el fin de semana es mucho mayor.

“Todavía tenemos filas, no ha parado la gente hasta ahorita, la verdad es que estas donas eran muy esperadas y aquí seguimos (…) el público lo ha aceptado muy bien, sí ha habido muchísima gente, aproximadamente 400 personas al día, no me quiero imaginar el fin de semana, va a estar al doble quizá”, expresó.

“Todavía tenemos filas, no ha parado la gente hasta ahorita, la verdad es que estas donas eran muy esperadas y aquí seguimos (…) el público lo ha aceptado muy bien" / Foto: Perla Rodríguez / El Sol de Durango

La intención era esa, acercar a los duranguense algo que ya les gusta y que tenían que ir a México, a Torreón, o a otros lugares, pero que ahora lo tendrán más cerca.

Victoria Alcázar contó para El Sol de Durango que la preferida de los duranguenses hasta ahora es la glaseada original, cubierta de vainilla; pero también esta nueva sucursal cuenta con tres de temporada, se llaman luna, galaxia y universo.

¿Y si eres fan de las promociones?, tienen todos los días un 2X1 de Krispy Bites, que son dos cajitas por 75 pesos. En tanto, la media docena de la glaseada original cuesta 159, y 199 con la select.

