Empresa de telas es sancionada por no contar con dictamen de Protección Civil

Durante la semana pasada, la Dirección Municipal de Inspección levantó 56 exhortos y 90 actas, una de las cuales se realizó a una sucursal de conocida tienda dedicada a la venta de telas, que se ubica en el bulevar Francisco Villa, esto debido a que no contaba con el refrendo de la constancia de inscripción al padrón municipal de empresas, informó el director de la dependencia, Ubaldo Salazar Chávez.

Explicó que al momento de hacer la revisión la empresa no contaba con el dictamen que realiza Protección Civil al inmueble donde en caso de encontrarse todo como se indica en materia de seguridad, se les da la autorización, y es que tratándose de un local dedicado telas, se convierte en una zona de riesgo.

Durante la semana pasada, la Dirección Municipal de Inspección levantó 56 exhortos y 90 actas / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

“Seguir exhortando a los comerciantes establecidos que cumplan con los requisitos, ya que un ejemplo es esta tienda de telas que con el material que trabaja puede considerarse un peligro para la tienda y los mismos empleados, por eso deben contar con su dictamen de Protección Civil”, dijo.





Si bien se trata de una tienda con varias sucursales repartidas en la mancha urbana, cada sucursal debe contar con su propia constancia de inscripción al padrón de empresas, y su dictamen de Protección Civil y en caso de aquellos que expenden alimentos, cada lugar aunque sea de la misma empresa o marca, debe tener su propio dictamen de salud.

Pese a los esfuerzos que se han realizado a nivel nacional, estatal y municipal, el país tiene una deuda histórica con las áreas de Protección Civil / Foto: León Alvarado / El Sol de Durango

Salazar Chávez, señaló que esta fue una situación extraordinaria,” me imagino que se les ha de haber pasado la fecha de vencimiento del dictamen”, esto debido a que no es muy frecuente que suceda justo con tiendas de muchos años de experiencia, no obstante es durante los recorridos que realiza el propio personal de inspección quienes verifican la papelería de los mismos.

“No es muy común en este tipo de tiendas que ya tienen mucho tiempo establecidas”, por lo que una vez levantada el acta administrativa, se envía al Juzgado Cívico, quienes finalmente imponen la sanción, aunque a la par deben acudir al Sistema de Apertura Rápida de Empresas (SDARE) para obtener su constancia de operación.

Sin embargo, de hacer caso omiso en torno a esta primer acta levantada, se acude nuevamente a levantar otra y el Juzgado Cívico establece si impone alguna clausura temporal o una sanción más alta.