Empresarias se suman al paro nacional de mujeres

Dirigentes femeniles de organismos empresariales adheridas al Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se unen al movimiento del próximo lunes 9 de marzo, y exhortaron a todo el gremio para que se sume a esta iniciativa nacional con la intención de erradicar la violencia hacía la mujer en todas sus facetas.

En rueda de prensa, encabezadas por el dirigente, Miguel Castro Mayagoitia, presidentes de varias cámaras como Canacintra, AMPI, Asociación de Muebleros y otras se dieron, cita para manifestar su apoyo a este movimiento e invitar al resto de los empresarios para que se sumen a esta iniciativa bajo el hashtag #ElNueveNingunaSeMueve.

En su intervención la presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Magdalena Gaucín Morales, ratificó que “como empresarias queremos manifestar nuestra suma y sororidad al movimiento del 9 de marzo, así como informar algunas acciones que se van a realizar con la intención de incidir en la búsqueda de erradicar la violencia hacia la mujer en todas sus facetas”.

Aseguró que más allá de ser empresarias, son mujeres y ninguna está exenta de la violencia, por ello comparten y apoyan este movimiento nacional enfocado a decir "basta", para mover conciencias y autoridades, a fin de tener un combate efectivo en contra de la violencia hacia mujeres y niñas, enfatizó Gaucín Morales.

Indicó además que las estadísticas son frías, pero permiten visibilizar una realidad, y es que seis de cada 10 mujeres, son o han sido víctimas de algún tipo de violencia, desde la verbal, psicológica, laboral, sexual y física, desafortunadamente muchas de ellas no lograron sobrevivir al grado máximo y se convirtieron víctimas de feminicidio.

Lamentó que Durango sume este año dos casos confirmados y aunque no es una situación tan alarmante como otros estados del país, pero aún así es grave, porque una muerte por violencia no es natural, “no debemos normalizarlo y como sociedad no debemos quedarnos de brazos cruzados” señaló.

Se tienen otras estadísticas donde se presenta una denuncia ante las autoridades a causa de violación sexual cuando menos cada tercer día y diariamente se tienen detenidos por violencia intrafamiliar.

Finalmente la dirigente empresarial reconoció que hay acoso en todas partes, está latente el riesgo para las mujeres, “por todo esto debemos apoyar y no quedar inertes ante una situación que avanza cada vez más”.