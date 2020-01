Empresarios apuestan a Durango: J. Mijares

Gran parte de empresarios locales concluyeron el 2019 con la necesidad de un endeudamiento para sostenerse en el mercado y no hacer más despidos de personal, otros definitivamente quebraron, así lo declaró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Jaime Mijares Salum, quien destacó que pese a ello le siguen apostando a Durango pues saben que el 2020 será mejor.

Durante la charla dijo que el aprendizaje para muchos empresarios fue muy complicado sobre todo porque invirtieron en un momento en donde la economía registro un mínimo crecimiento y por momentos estancamiento.

Expresó que pese a las condiciones, tenemos que seguir invirtiendo, innovar con la finalidad de poder avanzar en un momento difícil pero en donde la posibilidad de salir adelante siempre existe.

Mijares Salum, comento que algunos empresarios al no tener liquidez para solventar los gastos de fin de año, de no poder surtir sus mercancías y materias para poder seguir trabajando, no les quedo más opción que el endeudamiento, de tal manera que iniciaran el año con un doble compromiso el pagar y tener liquidez para sortear los gastos de nómina, de impuestos y servicios.

El dirigente empresarial, comento que tiene confianza en que el presente año sea distinto al 2019, en donde haya liquidez y que los empresarios se motiven a la capacitación a explorar nuevos esquemas de comercialización, de utilizar las plataformas digitales.