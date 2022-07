Empresarios duranguenses lamentan fallecimiento de José Ramírez Gamero

Las personas que coadyuvan al desarrollo del estado, siempre son pérdidas que lamentamos mucho no solo en el sector empresarial, sino entre la ciudadanía en general, como es el caso del sensible fallecimiento ex gobernador de Durango, José Ramírez Gamero, declaró Magdalena Gaucín Morales, presidenta del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Te puede interesar: Ramírez Gamero seguirá siendo de los pilares del PRI en Durango: Arturo Yáñez

“Trabajó mucho a favor de Durango”, un tema de lo que recuerdo, son las unidades deportivas, un personaje sobresaliente de su generación, que hasta hace poco todavía se hacía presente en algunos eventos.

“Recordaremos su gestión con gran cariño, oraciones para su descanso, fortaleza y pésame para toda su familia”, expresó.

A través de las redes sociales también se emitió un mensaje por parte de todos los organismos que integran el CCE, “rogamos a Dios brinde fortaleza a sus familiares por tan irreparable pérdida”, mensaje que se suma a las condolencias emitidas por diferentes sectores, personajes y sociedad civil ante este fallecimiento.

Por su parte Blanca Estela Castro, presidenta de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), expresó “guardare siempre en mi memoria su compromiso con Durango, sus ideas y su valor para enfrentar las dificultades que encontró en su camino”.

Local Ramírez Gamero seguirá siendo de los pilares del PRI en Durango: Arturo Yáñez

La noticia del fallecimiento del ex gobernador, José Ramírez Gamero, es lamentable, “la partida de un líder que desempeñó un papel crucial en la vida de Durango ayudando con su intuición política y su sentido de justicia laboral”.

Tuve la oportunidad de conocerlo, por lo que espero que se reciban nuestras plegarias para que Dios les dé la fortaleza necesaria a su esposa, hijos, nietos, amigos.