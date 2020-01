Empresarios tienen que ser más competitivos: Gaucín

Los industriales de Durango tenemos que apostarle a la competitividad para poder tener un crecimiento más importante, nos hemos rezagado y no podemos quedarnos atrás, declaró Magdalena Gaucin Morales, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación.

Dijo que hoy en la entidad no se tienen los mismos presupuestos para la activación de la economía, sin embargo para poder ser generadores de empleos, de riqueza, requerimos de ser más competitivo, en Durango como en todo el país, hemos permitido que otros países como el de China se hayan posicionado como los principales manufactureros.

Expresó que se inicia con un 2020 complicado, sin embargo, esto no tiene que desmotivarnos, tenemos que ser positivos, por ello tenemos que hacer una industria más competitiva, hemos visto que nos hemos rezagado, pero esto lo tenemos que revertir.

Los empresarios de Durango, tenemos un enorme nicho de oportunidades, tenemos que hacer virajes y ver qué es lo que sí nos está funcionando y que no, tenemos que modificar alginas cosas y reconoció que no tuvieron la misma facturación , no tuvieron los mismos ingresos, concluyeron el año de una manera muy complicada, asimismo, en el tema fiscal hay una “satanización”.

Tenemos que tener una nueva dinámica con el gobierno, saber que recursos existen saber cómo se utilizan, que los proyectos prioritarios también sean para Durango, Tenemos que aprovechar la agroindustria que se tiene en la entidad, finalizó.