Empresas de energías limpias en Durango no fracasarán ante la Reforma eléctrica: Kientzle

Las empresas de energías limpias instaladas en Durango no tienen riesgos de fracasar, debido a la Reforma eléctrica que está en pie, pues ya habían convenido a quién venderían la energía que producen, así lo indicó el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Gustavo Kientzle Baille.

Asimismo, el funcionario puntualizó que la Dirección de Energía que depende de dicha Secretaría ya realizó una propuesta a la Federación.

Explicó que la Reforma no niega la entrada a los proyectos de energías limpias, sino que los pone en desventaja en el tema de subastas, es decir que si dichas empresas no tienen un cliente directo, ya no es negocio.

“De los proyectos que están por instalarse en Durango la gran mayoría tiene clientes directos y solo pagan una cuota por transmisión a la CFE” expuso el titular de Sedeco.

Explicó que en la mayoría de los casos en México son proyectos que entraban a subastas naciones, pero en la antigua manera ingresaban en el paquete número uno, es decir que eran los mejores pagados y ahora al pasar al tercer o cuarto paquete, ya es menos el pago y no es redituable.

En el mismo tema el gobernador José Aispuro Torres dijo que se continuará en la lucha por tener mayor cantidad de energías renovables y buscar tarifas más bajas, “se ha abusado de temas de esta naturaleza, pues se dice que al llegar al poder bajarán los precios y no es así”, resaltó.

Añadió que no se puede terminar de la noche a la mañana con las energías fósiles, pero si ir día con día aumentando con las energías limpias, esto de acuerdo al tratado de Paris, y así tener mayor porcentaje de energías renovables, “ tengo confianza que los diputados y senadores escuchen a los inversionistas y la sociedad y existan Condiciones justas, sin abusos, pues la competencia sana cuando existe gana la sociedad”.

Para finalizar Kientzle Baille señaló que se ha pedido a los diputados que revisen la propuesta, que vean qué son las mejores opciones para la energía en el país, pues lo que se acaba de vivir en el tema de energéticos la semana pasada, fue complicado, “queremos que no se repita creemos que en México existe la capacidad de generar nuestro gas natural y energía, por ello se debe trabajar en conjunto con la diputados y municipios que pueden depender de dichas energías”.