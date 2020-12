Empresas duranguenses no podrán pagar prestaciones de fin de año

El presidente de la Cámara Nacional de Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac) en Durango, Miguel Camacho Herrera, reconoció que habrá algunas empresas que no podrán cubrir las prestaciones de fin de año de los trabajadores, pero llegarán a un acuerdo con los colaboradores, pues no hay recursos suficientes para hacerlo.

Dijo que a pesar de que el cierre de la semana pasada fue bueno, aún mayor que la anterior, al llegar a un 75% de ventas, aún no es suficiente para algunas empresas, pues se arrastran las deudas y compromisos adquiridos desde hace meses, algo que los trabajadores conocen y por eso pueden llegar a algunos acuerdos.

Indicó también que debido a la situación económica, muchos empresarios ya no pueden solicitar créditos pues además de que no cuentan con un ingreso seguro para pagarlos, algunos ya se encuentran en Buró de Crédito, por lo solicitado anteriormente para sostener el negocio y que tampoco se ha podido liquidar.

Los restauranteros esperan todavía un incremento en estos días de diciembre por las cenas navideñas, una vez que acudan las personas a los negocios o hagan pedidos a través de las aplicaciones, que hasta el momento se han mantenido las ventas por esta vía en un 20%.

Las autoridades deberán estar atentas a los negocios que sí cumplen con los protocolos, y se les permita seguir laborando, en caso de que se pueda presentar un nuevo cierre de actividades.

Pide conciencia a la ciudadanía y no reunirse en lugares no seguros, pues no quieren que la entidad regrese a semáforo rojo, y esperan que para el mes de enero se controle todo y no se dé un nuevo cierre.

Reiteró el llamado a cuidarse, ya que los afiliados de la Canirac realizan las cosas bien con los protocolos para garantizar la seguridad a los comensales.