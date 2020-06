Empresas no cumplen con medidas preventivas

La mayoría de las empresas que han reiniciado operaciones en Durango, no cumple con las medidas mínimas preventivas para evitar la propagación del virus y los juzgados cívicos municipales están en posición de aplicar clausuras ante tal situación.

Así lo señaló el Coordinador Estatal de Contingencia Covid-19, Guillermo Pacheco, quien indicó que de manera conjunta con las Secretarías de Economía y de Trabajo y Previsión Social, se han llevado a cabo recorridos de verificación en aquellas empresas tanto comerciales, como industriales, que están en funcionamiento.

El funcionario indicó que debe haber claridad en el dueño o responsable de la empresa, que se tiene que cumplir al 100% con las medidas sanitarias para que su negocio continúe abierto sin la intervención de la autoridad.

Sin embargo, lamentó que con base en los resultados de los recorridos, el grueso de las empresas vistas, no cumplen con los protocolos sanitarios.

Expuso que por ejemplo, no se utilizan los tapetes adecuados, pues por el flujo de personas, debe ser un tapete industrial. Asimismo, la gente no utiliza cubreboca, no hay control de entradas y salidas, entre otras irregularidades.

Reiteró que las coordinaciones municipales de salud o los juzgados cívicos, puede intervenir y clausurar cuando sea necesario, como una forma de obligar al cumplimiento de los protocolos.