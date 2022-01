En 2022 aún no se registra incremento en las gasolinas: Onexpo

En lo que va del presente 2022 no se ha incrementado el precio de las gasolinas, solamente se ha tenido un alza del 7% en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) afirmó el presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo) en Durango, Francisco Martínez Vázquez, quien sostuvo que se mantienen las ventas de un millón 200 mil litros diariamente.

El presidente de la Onexpo comentó que los incrementos en los precios de la gasolina fueron establecidos de acuerdo a la inflación, sin embargo en el año 2020 lo califico como atípico al presentarse precios muy distorsionados en donde se presentaron de hasta 14 pesos el litro.

Manifestó que a finales del 2020 el precio se mantuvo y ahora para el 2021 se incrementó de acuerdo a la inflación.

Indicó que los costos son variables, dado que hoy existe la libre competencia, anteriormente los precios los fijaba Pemex, ahora existen otras empresas que venden al precio que ellos consideran, asimismo, en el caso de otros lugares como El Salto en donde la gasolina es más costosa que en la ciudad de Durango, a las zonas serranas tienen que pagar mayores precios en los fletes.

Manifestó que los precios son muy similares a los presentados en el mes de diciembre, sin embargo al hacer la comparación con el incremento del año pasado afirmo que este fue del 7%.

Comento que para los próximos meses, de no incrementarse la inflación y de no tener variación en los precios internacionales del petróleo, van a tener estabilidad

Declaro que el consumo de gasolina se mantiene en un millón 200 mil litros diarios repartido en 95 estaciones de servicio y aclaró que no hay más demanda ya que el padrón vehicular no ha crecido, no crece la población y las cantidades siguen siendo las mismas.