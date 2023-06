En Consejo Nacional, Ebrard se lleva la palomita: Nacho Aguado

"Ayer se llevó a cabo el Consejo Nacional de Morena, para definir las reglas para el proceso interno rumbo al 2024, la sucesión presidencial, donde obviamente la palomita se la lleva Marcelo Ebrard, siempre con pasos adelante a los otros aspirantes, porque logramos mucho, primero que renunciaran a sus cargos los demás aspirantes", así lo precisó Ignacio Aguado, enlace estatal del equipo de Marcelo Ebrard en rueda de prensa, donde se presentó a parte del equipo en Durango.

La renuncia de los demás fue parte de las reglas que se establecieron en el Consejo, y donde Marcelo se adelantó, "porque él puso el ejemplo, también se eliminó que los gobernadores y alcaldes, pudieran declinar a favor de alguno de los participantes, que no haya derroche, compra o pago de conciencias, esas prácticas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que rechazamos toda la población", indicó Aguado.

En Consejo Nacional, Marcelo Ebrard se lleva la palomita: Nacho Aguado / Foto: Lulú Murillo | El Sol de Durango

Asimismo destacó otro logró, el cual es que se eliminará la cargada institucional del partido Morena, "ustedes saben que había personajes de Morena que estaban a favor de otra compañera, Citlali Hernández, secretaria General del partido, promoviendo a Claudia, aquí en Durango igual, eso no es muy sano, por eso vamos a vigilar a todos los integrantes y denunciar para que haya piso parejo para todos".

Y destacó que en Durango “Morena le ha quedado mal a la población, y por eso hemos perdido las últimas tres elecciones”, y mencionó otro de los logros que se tuvieron en el Consejo, como tener una sola pregunta en la encuesta, donde se incluyan no solo encuestadoras de Morena, sino que participen otras, propuestas de los candidatos para que sean de su confianza.

El tema que no se logró fue el de los debates, por los desencuentros desgaste y fricciones que se pueden presentar, "sin embargo estamos fuertes políticamente y social en todo el país.

Ahora arrancamos formalmente los trabajos de operación y estrategia, ya se tiene trabajo en 24 de 39 municipios del estado, que representan un 95 por ciento de la lista nominal, así que estamos fuertes y Durango se va a colorear de Marcelo, porque es un hombre productivo, activo, preparado y enfocado no en la grilla ni en los negocios, sino en la proactividad, y en la pulcritud".

Ignacio Aguado reiteró “vamos a vigilar para que no se caiga en acciones que rechazamos, nosotros no peleamos, no abusamos, hacemos las cosas lo más transparente posible, actuando de manera decente, aunque nosotros estamos en otro escalón por encima de los demás candidatos".

Se integran al equipo liderazgos del estado, artistas, deportistas, jóvenes, empresarios, diputados, entre los que mencionó a la presidenta nacional de México Tierra de Mis Amores, Karina Fraga, Norma Huizar, Veronica Fragoso, Rómulo Campuzano, Oscar Medina, José Jurado, Anita Manzanera, el diputado Bernabé Aguilar Carrillo, y representante de los pueblos originarios.