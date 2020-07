En desacuerdo con recorte de presupuesto al Inmujeres: Laura Estrada

Luego de afirmar que en efecto, el Instituto Nacional de las Mujeres registró un recorte en su presupuesto superior a los 150 millones de pesos, la directora del Instituto Estatal de la Mujer, Laura Elena Estrada, explicó que esta disminución no impactará a los recursos destinados a las entidades federativas, sin embargo, enfática estableció su desacuerdo con la medida dictada por el gobierno federal, dado que a partir del confinamiento por la pandemia, se ha ido elevando la violencia intrafamiliar y se ha recrudecido principalmente en contra de mujeres e infantes.

Al abordar el asunto, la funcionaria estatal, anotó que al conocer sobre el recorte presupuestal, todas las instancias de las mujeres en las entidades federativas, se manifestaron en apoyo total y absoluto a la presidenta nacional, quien por su parte explicó que no habrá afectación a los presupuestos que se destinados a las entidades federativas.

A pregunta expresa, Estrada Rodríguez subrayó que no obstante, sí está en desacuerdo porque se ha ido elevando la violencia familiar y se ha reducido en mujeres, niños y niñas por este confinamiento.

En otro aspecto, la titular de IEM, confirmó que no ha resentido algún impacto el Instituto en términos económicos, aunque no se han recibido la totalidad del monto del proyecto de Transversalidad, del cual este año para Durango tocó un monto superior a los 7 millones de pesos, y no se han radicado en su totalidad.

Indicó que se avanza en la segunda ministración; “esperamos que así siga, porque anteriormente, en otros años, se radicaba en su totalidad, en una sola ministración y se administraba”.

Luego, añadió que el IEM presentó proyectos para otro programa con resultado positivo, con recursos que vienen bien etiquetados a nivel nacional para la atención y prevención de embarazo en adolescente, y que ya lo ejecutamos el año pasado, donde se tuvo muy buena respuesta y donde tuvimos una sola observación.