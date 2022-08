En Durango 5 de cada 10 niños que se realizan la prueba Covid dan positivo

Del total de pruebas que se están aplicando en laboratorios particulares de Durango, entre un 30 y 40% son para niños, y “sorprende la cantidad que han salido positivos, de cada 10 niños que se aplican la prueba, 5 salen positivos, cuando anteriormente era 1 de cada 10”, así lo detalló Alan González Pacheco, empresario de Laboratorios Privados.

Señaló que el rango de edad que ha registrado en esta aplicación de pruebas es entre 3 a 11 años, y aunque consideró que quizá puede ser porque no se encuentran vacunados, también cada vez son menos adultos los que prefieren no aplicarse la prueba, dicen “es solo una gripa”, o solo me duele la garganta, por eso solo se la aplican a los más pequeños.

Otra cuestión que se presentó, es que después de 20 días de calma, casi a la par de la Feria Nacional Durango (FENADU), bajo el número de personas que acudieron a realizarse la prueba, pero desde el 01 de agosto, se dio de nuevo el incremento en la demanda de pruebas, y como en el caso de los niños, del total de personas que se aplican la prueba, un 50% salen positivas.

Destacó que también se debe tener cuidado, porque hay pruebas de baja calidad que pueden arrojar un falso positivo, o falso negativo, y eso muchas veces no tiene que ver con el laboratorio, sino es por la cuestión de pruebas.

Entre la diferencia de las pruebas de antígeno y PCR, explicó que todo depende del momento en la aplicación, sí ya tienes algunos síntomas, o si conviviste con una persona que salió positiva y el tiempo en el que acudes.

En la cuestión de precios, apuntó que de manera general el costo ronda entre 550 pesos a 950 pesos, “hay pruebas que encuentras en comercios de 5 pesos por unidad, hasta 350 pesos por unidad”, precio en que se ofrecen por los proveedores a las empresas, y de eso va dependiendo la calidad.

Recordó que es necesario no bajar la guardia, y seguir con los cuidados y protocolos de salud para evitar contagios.