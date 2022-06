En Durango 65% de las mujeres víctimas de violencia desertan de Casa Refugio "Esperanza"

Según cifras recabadas este año por la Procuraduría de la Defensa de la Mujer, el Menor y la Familia, del DIF Estatal de Durango, 65% de las mujeres y sus hijos víctimas de violencia que son canalizadas a la Casa Refugio "Esperanza" desertan antes de concluir el plazo de tres meses en que se les brinda asistencia; muchas de ellas manifiestan el deseo de regresar con sus parejas y sobre todo que no se acostumbran a la disciplina estricta que deben seguir en este sitio cuya ubicación es secreta que ni ellas mismas conocen, informó José Luis Herrera Herrera.

Cuestionado en torno al reciente asesinato de una joven de 33 años a manos de su pareja que se suicidó e hirió gravemente a dos hijos menores, el titular de esta Procuraduría proporcionó información respecto al tratamiento que se les brinda a las mujeres en caso de violencia extrema donde amerita proteger su integridad en este refugio.

Te puede interesar: Leslie presentó denuncia contra su esposo el 3 de junio

Explicó de entrada que en base al modelo de atención se determina una estancia mínima de tres meses en Casa Refugio, donde reciben apoyo psicológico tanto ellas como sus hijos, asistencia en área médica, trabajo social, jurídico y educativo. Además la alimentación e incluso capacitación para el trabajo, en caso de quienes quieran ganarse la vida por si solas al salir de ahí para ser independientes económicamente.

Puntualizó que de acuerdo a la estadística del presente año, alrededor de un 65% de las usuarias de de este servicio deciden desertar del programa de ayuda debido a diversos motivos.

Imagen ilustrativa / Foto: archivo | El Sol de Parral

Destaca el funcionario que entre los argumentos que presentan muchas de las mujeres que deciden abandonar este refugio, algunas manifiestan la intención y deseo de regresar con su pareja, pero sobre todo porque no están acostumbradas a seguir una rutina de higiene, hábitos, así como de cuidado y atención de y para sus hijos.

Dentro de las medidas de seguridad, no está permitido el uso de su celular, solo hay acceso restringido por parte del departamento de Trabajo Social con su red de apoyo específicamente. Además este nivel de la deserción se da también por el simple hecho de no querer permanecer en un lugar sin poder salir a la calle.

Asimismo en ocasiones argumentan no querer dejar su fuente trabajo, e incluso no pueden acostumbrarse al hecho de que en ese lugar no haya posibilidad de solicitar comida, dulces o cualquier otro articulo al exterior.

La capacidad de atención en ese sitio es para 10 familias, actualmente se cuenta con una población de siete mujeres que han sido violentadas al interior del hogar para sus parejas, además 19 niñas, niños, adolescentes que reciben ayuda.

Policiaca Mató a su expareja, hirió a 2 hijos y se suicidó

Dijo que en 2018 se presentaron 31 ingresos y 10 transitorios, para un total de 41 usuarias. En 2019 hubo 34 ingresos y 9 transitorios para sumar 43 usuarias; en lo que va de este año ya son 21 ingresos

El informante detalló que en el lamentable caso sucedido la semana pasada, el tramite se llevo a cabo en el Centro de Justicia para la Mujer, ahí ellos posterior a un medida de protección debieron turnarla a casa refugio, aunque se sabe que le ofrecieron resguardo temporal.

Enfatizó en que los servicios son gratuitos, pero el egreso es voluntario, haciendo hincapié de que no se le puede retener en contra de su voluntad a nadie.

Herrera Herrera añadió que de acuerdo al manual de protocolo e intervención, en Casa Refugio Esperanza se maneja un reglamento interno para la usuaria y sus familias, mismo que marca que al momento de incumplir con éste en alguno de sus apartados y acumular 5 observaciones, es causal de egreso necesario. Alrededor del 35% de quienes ahí asisten, logran llevar su proceso exitoso hasta el final de los 3 meses de estancia.

Concluyó diciendo que el protocolo usado de acuerdo a la NOM-046 para ingresar, va dependiendo del Centro donde se reciba la solicitud de ayuda, aunque se puede dar parte a DIF Estatal directamente o a través de grupo ESMERALDA, IEM, CJM donde se realiza un filtro, que es una entrevista exhaustiva en a través de la cual la solicitante describe.