Al menos 10 sanciones a transporte público por no cumplir medidas sanitarias

Cerca de 10 sanciones se levantaron a concesionarios de transporte público, por rebasar el aforo permitido de personas en las unidades, el cual es del 50%.

Raúl Obregón Maa, director de Transportes en el estado explicó que dichas sanciones se deben a que los usuarios hacen caso omiso a las indicaciones emitidas por la autoridad gubernamental e incluso al pedirles los operadores o inspectores que no suban a las unidades responden que no se les puede obligar y abordan los camiones de ruta.

Agregó el funcionario que las sanciones administrativas en transporte de ruta han sido mínimas, resaltó que dichas multas no se han impuesto porque los choferes no acaten las disposiciones, sino porque las personas hacen caso omiso y al no tener Transportes la facultad para sancionar a la población ésta debe ser para el operador o concesionario.

Obregon Maa llamó a la población que utiliza el transporte público a respetar el número del 50% de ocupación, “no debe ir personas de pie”, al igual que a colaborar con los transportistas y la autoridad sanitaria quien ha recomendado en diversas ocasiones que se debe conservar la sana distancia.

Aclaró que los choferes portan el cubrebocas y acatan las medidas sanitarias, pero les he difícil restringir el cupo en las unidades sobre todo por que el usuario no respeta.

Para finalizó exhortó a la población a tomar las medidas pertinentes y salir con tiempo de los hogares para así mantener la sana distancia y disminuir los números de contagio por la Covid-19.