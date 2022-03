En Durango alertan a padres sobre "groomers"

La protección de los datos personales se ha convertido en un tema central, dada la nueva dinámica en la que navega la información personal en el internet, las redes sociales y las distintas plataformas digitales, pero se ha perdido de vista los riesgos que se corren, sobre todo para los menores de edad, advirtió la comisionada del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP), Paulina Compean Torres.

Alertó sobre el peligroso fenómeno llamado “grooming”, que es el acoso de un adulto hacia un menor a través de las nuevas tecnologías, principalmente en chats, videojuegos y redes sociales, para propiciar un abuso sexual.

Explicó que los adultos que realizan este engaño, son conocidos como "groomers", que se hacen pasar por menores para poder contactar con menores de edad, con el propósito de ganarse su confianza, lograr que le envíen fotos o vídeos íntimos como desnudos o actitudes sexuales explícitas, con las que luego chantajeará online a la víctima para conseguir un abuso en la realidad.

Compean Torres, señaló que para evitar este tipo de práctica en un ejercicio de autoregulación hay que platicar con las niñas y niños, sobre la importancia del buen uso de la tecnología y tomar las medidas de seguridad necesarias para proteger sus datos personales, como nombre, edad, domicilio, nombre de la escuela y sus horarios, número de teléfono, correo electrónico y toda la información de su privacidad, así como desde temprana edad y con un lenguaje apropiado enseñarles los riesgos a los que se pueden enfrentar.

En ese sentido, se recomienda no dejar sesiones abiertas en computadoras de dominio público, evitar publicar imágenes e información personal visible para todas las personas en internet, no compartir contraseñas con nadie por más amigos que sean y no aceptar desconocidos que quieran contactarnos por internet, solo por mencionar algunos consejos.

Recomendaciones para prevenir grooming



La Comisión de Derechos Humanos en Puebla (CDH) recomienda las siguientes medidas de prevención para los padres de familia.

1.- Fomentar el diálogo y comunicación en el hogar.

2.- Documentarse sobre las nuevas tecnologías que instrumentan los jóvenes.

3.- Advertir a los niños y adolescentes sobre los riesgos y beneficios del Internet.

4.- Establecer controles parentales y reglas para los hijos ante el uso de las redes.

5.- Sin invadir su privacidad, estar al pendiente de quiénes tienen agregados en redes y los sitios de navegación de los hijos para que así no sean víctimas de grooming o acoso cibernético